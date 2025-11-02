Що саме у санкціях проти Росії непокоїть Болгарію?

Також Софія невдоволена через популістське невдоволення серед населення, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Минулого тижня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження санкцій проти двох найбільших нафтових виробників Росії – "Роснафти" та "Лукойлу". Це спонукало кілька країн ЄС, де ці компанії ведуть діяльність, поспішно шукати можливості для отримання винятків.

Зокрема у Болгарії розташований великий нафтовий завод "Лукойлу" в Бургасі. Він забезпечує до 80 відсотків пального країни.

Компанія історично мала значний економічний вплив на балканську державу, а сам завод раніше пов’язували з обхідними схемами європейських санкцій,

Тепер уряд звернувся до Вашингтона із запитанням, як саме подати прохання про продовження терміну дії санкцій після дати їхнього набуття чинності – 21 листопада. Влада країни стурбована тим, що санкції можуть змусити нафтопереробний завод припинити роботу, якщо банки відмовляться мати з ним справу, що призведе до дефіциту пального та протестів по всій країні.

Важливо! У Софії вважають, що така ситуація може спричинити колапс уряду, що водночас підсилить позиції президента Болгарії Румена Радева – політика, якого дехто вважає проросійським, і який публічно розмірковував про створення нової політичної партії.

Колишній міністр екології Болгарії Юліан Попов, старший науковий співробітник аналітичного центру Strategic Perspectives, погодився, що уряд "не готовий належним чином" і "не має резервного плану" на випадок виходу "Лукойлу" з країни. Тому дефіцит пального майже неминучий, якщо не буде знайдено рішення.

Він вважає, що уряд має взяти оперативний контроль над заводом, створивши "міжнародний комітет" юристів та експертів, який допоможе Софії керувати стратегічним підприємством. Втім, експерти поставили під сумнів твердження, що якщо США не нададуть виняток із санкцій, то Румен Радев негайно прийде до влади.

Іліян Васілєв, колишній посол Болгарії в Росії, який нині очолює консалтингову компанію Innovative Energy Solutions, заявив, що йдеться про "тактику залякування". На його думку, це спроба уникнути швидкого продажу нафтопереробного заводу.

Зауважте! Він наголосив, що є легітимні та серйозні інтереси до купівлі активів "Лукойлу", і панікувати не варто.

Що ще відомо про ситуацію щодо Болгарії?

Уряд Болгарії ухвалив рішення про призупинення експорту та поставок нафтопродуктів на тлі санкцій США. Про це пише БТА.

Таким чином влада країни хоче запобігти спекуляціям цінам. Річ у тім, що є зацікавлені сторони, які "намагаються вдатися до такої практики".

Зверніть увагу! Тимчасові обмеження не стосуються бензину.

Що ще відбувається на тлі санкцій?