Иран мог сбить американский истребитель F-15E китайской ракетой, –СМИ

В США расследуют обстоятельства сбития истребителя F-15E над юго-западом Ирана, которое могло стать первым подобным случаем за десятилетие. По предварительным данным, самолет вероятно поразили из китайского переносного зенитного комплекса.

Несмотря на расследование США, Китай официально опровергает любую причастность к сбиванию истребителя. О деталях рассказывает NBC News со ссылкой на источники в разведке.

Могла ли китайская ракета сбить американский истребитель в Иране?

В США продолжается расследование сбивания истребителя F-15E Strike Eagle над юго-западом Ирана, которое произошло в прошлом месяце. По данным источников в разведке, самолет мог быть поражен китайским переносным зенитно-ракетным комплексом.

Инцидент стал первым случаем за несколько десятилетий, когда американский боевой самолет был сбит вражеским огнем. После катастрофы была развернута масштабная спасательная операция: экипажу удалось катапультироваться, пилота спасли в течение нескольких часов, тогда как второго члена экипажа искали более суток в горной местности.

По данным американских чиновников, параллельно с инцидентом Китай мог передать Ирану новые системы наблюдения, в частности дальнобойный радар раннего обнаружения, способный фиксировать малозаметные воздушные цели. Официально эта информация еще проверяется.

В Вашингтоне отмечают, что происхождение оружия, которое могло быть использовано во время атаки, пока не установлено. Рассматриваются как вариант недавних поставок, так и старые запасы вооружения.

Китай официально отрицает обвинения, заявляя, что придерживается строгого контроля экспорта военной продукции и выступает против "безосновательных обвинений".

Напомним, по информации Axios, США и Иран согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня и запуске переговоров по иранской ядерной программе. Ожидается, что подписание документа станет важным дипломатическим шагом, однако для достижения окончательного соглашения сторонам придется продолжить переговорный процесс.

Однако, накануне договоренностей ситуация оставалась напряженной. Утром 28 мая стороны снова обменялись ударами. Американские военные нанесли удары в районе Ормузского пролива, а также сбили четыре иранских беспилотника. Кроме того, США атаковали наземный командный пункт в прибрежном городе Бендер-Аббас вблизи стратегически важного района Ормузского пролива, откуда, по данным, Иран планировал запуск дополнительного дрона. Источники CNN отмечают, что эти действия имели исключительно оборонительный характер и были направлены на поддержание режима перемирия.