Россияне в очередной раз пригрозили НАТО началом военного конфликта. Это якобы произойдет, если Альянс решит сбить самолет страны-агрессора под предлогом нарушения им воздушного пространства.

Об этом в четверг, 25 сентября, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на RTL.

Смотрите также Россия угрожает Финляндии, как Украине в 2022: сможет ли Кремль открыть второй фронт на севере

Почему Россия пригрозила НАТО началом войны?

По словам главы диппредставительства страны-агрессора, самолеты НАТО якобы "довольно часто" нарушают воздушное пространство России, однако при этом их никто не сбивает.

Поэтому если Альянс собьет под предлогом нарушения воздушного пространства российский борт, это будет означать начало военного конфликта.

Это будет война,

– подчеркнул Мешков.

Это заявление прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, россияне "врут", поскольку "очень боятся, что это произойдет". Ранее НАТО в Турции уже сбивало самолет страны-агрессора, что обошлось без обещанных последствий.

Не стоит слушать российскую глупость. Надо сбивать самолеты и бить по России в ответ на их дроны. Ничего не будет, только быстрее завершится режим Путина,

– написал Коваленко.

К слову, в эфире 24 Канала политолог Георгий Чижов рассказал, как западные страны могут противодействовать нарушению их воздушного пространства. Он также напомнил, как в ноябре 2015 года два российских самолета Су-24 вторглись с территории Сирии в Турцию. Истребители F-16 атаковали один борт, который разбился после. "Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял. А именно, что есть серьезные люди, которые готовы дать отпор", – считает Чижов.

Как российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии?