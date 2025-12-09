Уиткофф и Кушнер хотели, чтобы Зеленский согласился сдать Донбасс по телефону, – Axios

Сейчас Киев испытывает все большее давление со стороны США. Американцы настаивают на принятии значительных территориальных уступок и других положений мирного плана Дональда Трампа.

Однако украинцы считают, что отдельные пункты до сих пор выгодны Москве. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios, журналисты получили информацию от двух неназванных украинских чиновников.

Как США давят на Зеленского?

После недель напряженной дипломатической работы украинская сторона все еще убеждена, что США давят на Владимира Зеленского гораздо сильнее, чем на российского президента. Однако американский чиновник опроверг это, подчеркнув, что страна также побудила Владимира Путина смягчить свои требования.

В свою очередь европейские лидеры, с которыми на этой неделе встречается украинский гарант, уверяют, что уступать Путину или Трампу не нужно. Напомним, речь идет о сдаче всего Донбасса и надежных гарантиях безопасности.

По словам неназванного украинского чиновника, предложение американцев "ухудшилось" после того, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным 2 декабря. Впоследствии переговорщики Трампа хотели получить от Зеленского четкое "да" во время 2-часового телефонного разговора 6 декабря.

Создавалось впечатление, что США пытались разными способами навязать нам желание России захватить весь Донбасс, и американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора,

– отметил источник.

Что известно о телефонном разговоре?