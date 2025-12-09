Уиткофф и Кушнер хотели, чтобы Зеленский согласился сдать Донбасс по телефону, – Axios
- США давят на Зеленского, чтобы он согласился на территориальные уступки России по мирному плану Трампа.
- СМИ пишут, что Уиткофф и Кушнер ожидали получить согласие на сдачу Донбасса во время телефонного разговора 6 декабря.
Сейчас Киев испытывает все большее давление со стороны США. Американцы настаивают на принятии значительных территориальных уступок и других положений мирного плана Дональда Трампа.
Однако украинцы считают, что отдельные пункты до сих пор выгодны Москве. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios, журналисты получили информацию от двух неназванных украинских чиновников.
Как США давят на Зеленского?
После недель напряженной дипломатической работы украинская сторона все еще убеждена, что США давят на Владимира Зеленского гораздо сильнее, чем на российского президента. Однако американский чиновник опроверг это, подчеркнув, что страна также побудила Владимира Путина смягчить свои требования.
В свою очередь европейские лидеры, с которыми на этой неделе встречается украинский гарант, уверяют, что уступать Путину или Трампу не нужно. Напомним, речь идет о сдаче всего Донбасса и надежных гарантиях безопасности.
По словам неназванного украинского чиновника, предложение американцев "ухудшилось" после того, как Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели 5-часовую встречу с Путиным 2 декабря. Впоследствии переговорщики Трампа хотели получить от Зеленского четкое "да" во время 2-часового телефонного разговора 6 декабря.
Создавалось впечатление, что США пытались разными способами навязать нам желание России захватить весь Донбасс, и американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора,
– отметил источник.
Что известно о телефонном разговоре?
Напомним, звонок Зеленскому поступил в конце 3-дневных переговоров его представителей с Уиткоффом и Кушнером в Майами.
В Axios этот телефонный разговор описали как очень сложный. Журналисты отметили, что прежде всего он касался вопроса территорий, ведь Россия до сих пор требует Донбасс.
Интересно, что американский спецпредставитель Кит Келлог также назвал территориальные аспекты среди проблем, тормозящих подписание мирного соглашения уже "на последних 10 метрах".
После 7 декабря Трамп выразил свое недовольство: "И должен сказать, я несколько разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение... Его команда в восторге от этого, но он – нет".
Также, вероятно, администрация Трампа восприняла визит Зеленского в Лондон 8 декабря как "тщетную попытку выиграть время" в переговорах по мирному плану.