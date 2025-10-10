Раньше установил антирекорд по пребыванию в должности: Лекорню переназначили премьером Франции
- Президент Франции Макрон переназначил Себастьяна Лекорню премьер-министром, поручив ему сформировать новое правительство.
- Лекорню заявил о своих планах сформировать бюджет Франции до конца 2025 года и положить конец политическому кризису, который вредит имиджу страны.
Президент Франции Макрон 10 октября переназначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Ранее он установил антирекорд по пребыванию в должности.
Что известно о повторном назначении Лекорню премьером?
Назначение Лекорню произошло после длительных размышлений и консультаций с главными политическими силами.
В Елисейском дворце сообщили, что Макрон поручил назначенному премьеру сформировать новое правительство. Никаких других дополнительных подробностей там не дали.
Сам же Лекорню вскоре после своего назначения заявил, что его миссия – "сделать все возможное", чтобы сформировать бюджет Франции до конца 2025 года.
Он также хочет положить конец политическому кризису, который "раздражает французский народ", а еще нестабильности, которая "вредит имиджу Франции и ее интересам".
Кроме того, Лекорню считает, что те, кто присоединится к правительству, "должны обязаться отделиться от президентских амбиций на 2027 год" и что новая команда "должна воплощать обновление и разнообразие навыков".
Стоит заметить, что после предыдущего назначения Лекорню в сентябре народ Франции не воспринял его одобрительно, из-за чего по всей стране вспыхнули протесты под лозунгом "Блокируем все".
Что известно о премьерстве Лекорню?
Во Франции сложилась сложная внутренняя социально-экономическая ситуация. На этом фоне 9 сентября бывший премьер Франции Франсуа Байру подал в отставку. После этого на его место назначили Себастьяна Лекорню, который на тот момент стал уже пятым премьер-министром Франции за последние два года и седьмым руководителем правительства за время президентства Макрона.
Но прошло меньше месяца, и Лекорню 6 октября подал в отставку из-за критики со стороны оппозиции и правых политических сил его правительства.
Тогда правительство Лекорню после объявления проработало всего 14 часов, а сам он возглавлял его рекордно короткое время – 27 дней.