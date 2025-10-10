Президент Франции Макрон 10 октября переназначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны. Ранее он установил антирекорд по пребыванию в должности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

Что известно о повторном назначении Лекорню премьером?

Назначение Лекорню произошло после длительных размышлений и консультаций с главными политическими силами.

В Елисейском дворце сообщили, что Макрон поручил назначенному премьеру сформировать новое правительство. Никаких других дополнительных подробностей там не дали.

Сам же Лекорню вскоре после своего назначения заявил, что его миссия – "сделать все возможное", чтобы сформировать бюджет Франции до конца 2025 года.

Он также хочет положить конец политическому кризису, который "раздражает французский народ", а еще нестабильности, которая "вредит имиджу Франции и ее интересам".

Кроме того, Лекорню считает, что те, кто присоединится к правительству, "должны обязаться отделиться от президентских амбиций на 2027 год" и что новая команда "должна воплощать обновление и разнообразие навыков".

Стоит заметить, что после предыдущего назначения Лекорню в сентябре народ Франции не воспринял его одобрительно, из-за чего по всей стране вспыхнули протесты под лозунгом "Блокируем все".

Что известно о премьерстве Лекорню?