Президент Франції Макрон 10 жовтня перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Раніше він встановив антирекорд з перебування на посаді.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV.

Що відомо про повторне призначення Лекорню прем'єром?

Призначення Лекорню відбулося після тривалих роздумів та консультацій з головними політичними силами.

У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон доручив призначеному прем'єру сформувати новий уряд. Жодних інших додаткових подробиць там не дали.

Сам же Лекорню невдовзі після свого призначення заявив, що його місія – "зробити все можливе", щоб сформувати бюджет Франції до кінця 2025 року.

Він також хоче покласти край політичній кризі, яка "дратує французький народ", а ще нестабільності, яка "шкодить іміджу Франції та її інтересам".

Окрім того, Лекорню вважає, що ті, хто приєднається до уряду, "повинні зобов'язатися відокремитися від президентських амбіцій на 2027 рік" і що нова команда "повинна втілювати оновлення та різноманітність навичок".

Варто зауважити, що після попереднього призначення Лекорню у вересні народ Франції не сприйняв його схвально, через що по всій країні спалахнули протести під гаслом "Блокуємо все".

Що відомо про прем'єрство Лекорню?