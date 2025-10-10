Раніше встановив антирекорд з перебування на посаді: Лекорню перепризначили прем'єром Франції
- Президент Франції Макрон перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром, доручивши йому сформувати новий уряд.
- Лекорню заявив про свої плани сформувати бюджет Франції до кінця 2025 року і покласти край політичній кризі, яка шкодить іміджу країни.
Президент Франції Макрон 10 жовтня перепризначив Себастьяна Лекорню прем'єр-міністром країни. Раніше він встановив антирекорд з перебування на посаді.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV.
Дивіться також Макрон у глухому куті: як криза у Франції може вдарити по всій Європі та Україні
Що відомо про повторне призначення Лекорню прем'єром?
Призначення Лекорню відбулося після тривалих роздумів та консультацій з головними політичними силами.
У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон доручив призначеному прем'єру сформувати новий уряд. Жодних інших додаткових подробиць там не дали.
Сам же Лекорню невдовзі після свого призначення заявив, що його місія – "зробити все можливе", щоб сформувати бюджет Франції до кінця 2025 року.
Він також хоче покласти край політичній кризі, яка "дратує французький народ", а ще нестабільності, яка "шкодить іміджу Франції та її інтересам".
Окрім того, Лекорню вважає, що ті, хто приєднається до уряду, "повинні зобов'язатися відокремитися від президентських амбіцій на 2027 рік" і що нова команда "повинна втілювати оновлення та різноманітність навичок".
Варто зауважити, що після попереднього призначення Лекорню у вересні народ Франції не сприйняв його схвально, через що по всій країні спалахнули протести під гаслом "Блокуємо все".
Що відомо про прем'єрство Лекорню?
У Франції склалася складна внутрішня соціально-економічна ситуація. На цьому тлі 9 вересня колишній прем'єр Франції Франсуа Байру подав у відставку. Після цього на його місце призначили Себастьяна Лекорню, який на той момент став уже п'ятим прем'єр-міністром Франції за останні два роки та сьомим керівником уряду за час президентства Макрона.
Та пройшов менш ніж місяць, і Лекорню 6 жовтня подав у відставку через критику з боку опозиції та правих політичних сил його уряду.
Тоді уряд Лекорню після оголошення пропрацював лише 14 годин, а сам він очолював його рекордно короткий час – 27 днів.