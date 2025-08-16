После встречи Путина и Трампа 15 августа в одном из отелей недалеко от места саммита туристы нашли брошенные документы в принтере. Согласно им американский президент готовил российскому диктатору подарок.

В обнаруженных бумагах есть и другие интересные детали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NPR.

Что намеревался Трамп подарить Путину?

На документах, которые нашли туристы, есть отметки Госдепа США. Всего в принтере было оставлено 8 страниц.

На одной из них указано, что Трамп планировал сделать Путину торжественный подарок.

Президент президенту Путину. Статуя американского белоголового орлана на столе,

– говорится в документе.

Правда, о вручении подарка не сообщалось. Вероятно, этого сделать не успели.

Не было и запланированного обеда, о деталях проведения которого также говорится на страницах документов.

Так, отмечается, что он должен был пройти "в честь Его Превосходительства Владимира Путина". А подавать к столу должны были салат, филе-миньон или палтус на выбор, а также крем-брюле.

Кроме этого, в брошенных бумагах указаны точные места и время проведения саммита, последовательность встреч, номера телефонов госслужащих, фонетическая транскрипция имен российской делегации и тому подобное.