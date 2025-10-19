По данным ЦАХАЛ, в пятницу, 17 октября, несколько боевиков вышли из тоннеля в районе Рафах и открыли огонь по израильским войскам, при этом никто не пострадал.

Между тем палестинские чиновники утверждают, что израильская армия совершила 47 нарушений соглашения о прекращении огня с начала его действия в начале октября, в результате чего погибли 38 человек, а 143 получили ранения.

Израиль заявил, что пункт пропуска Рафах между Газой и Египтом будет оставаться закрытым "до дальнейших сообщений", поскольку Нетаньяху обвиняет ХАМАС в недостаточных усилиях для возвращения тел пленных.

Закончилась ли война между ХАМАС и Израилем?