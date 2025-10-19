19 октября, 12:39
Перемирие закончилось: ХАМАС прибег к атакам в приграничье, Израиль наносит ответные удары
Основні тези
- Боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали израильские войска в районе Рафах, Израиль нанес ответные авиаудары.
- Этот инцидент рассматривается как нарушение перемирия со стороны ХАМАС, но официальных комментариев от Армии обороны Израиля нет.
Боевики ХАМАС в секторе Газа атаковали израильские войска в районе Рафах. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этой территории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.
Что сейчас происходит в секторе Газы?
Этот инцидент, как считают, является очередным нарушением режима прекращения огня со стороны движения ХАМАС.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) пока официально не комментировала ситуацию.