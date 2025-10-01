"Призываем все стороны": МИД Украины поддержал план Трампа по завершению войны в Газе
- МИД Украины поддержало план президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Секторе Газа, считая его важным вкладом в поиск справедливого и устойчивого урегулирования.
- Украина призвала к скорейшей имплементации плана для прекращения войны, преодоления гуманитарного кризиса и сохранения человеческих жизней.
В среду, 1 октября, Министерство иностранных дел Украины поддержало план президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД Украины.
Как в МИД оценили план Трампа?
В МИД заявили, что Украина высоко ценит лидерскую роль Соединенных Штатов в усилиях по восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержания международного мира и безопасности.
Рассматриваем этот план как важный вклад в поиск справедливого и устойчивого урегулирования, что должно основываться на принципах международного права и учитывать законные права и стремления людей в Израиле и Палестине,
– говорится в комментарии ведомства.
Там также призвали все стороны как можно быстрее начать практическую имплементацию плана для прекращения войны, преодоления гуманитарного кризиса и сохранения человеческих жизней.
В министерстве выразили убеждение, что реализация плана позволит восстановить безопасность во всем регионе, основанную на уважении к международному праву и Уставу ООН.
Важно! 30 сентября стало известно, что ГУР и МИД Украины эвакуировали 57 человек из Сектора Газа из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Среди них 48 граждан Украины: 16 детей, 14 женщин и 18 мужчин. Также эвакуированы 9 палестинцев – членов семей украинцев.
В чем заключается суть плана Трампа?
Недавно в Белом доме обнародовали все пункты плана Дональда Трампа относительно будущего Сектора Газа: он состоит из 20 пунктов.
В тексте отмечается, что Газа будет демилитаризованной зоной, свободной от террора, которая не представляет угрозы для своих соседей.
Согласно плану Трампа, если обе стороны согласятся, то война "немедленно прекратится". Израильские войска отступят к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени все военные операции, в частности воздушные и артиллерийские бомбардировки, будут приостановлены, а линии фронта будут оставаться замороженными, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск.