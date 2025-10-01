Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий МИД Украины.

Как в МИД оценили план Трампа?

В МИД заявили, что Украина высоко ценит лидерскую роль Соединенных Штатов в усилиях по восстановлению мира и стабильности на Ближнем Востоке, поддержания международного мира и безопасности.

Рассматриваем этот план как важный вклад в поиск справедливого и устойчивого урегулирования, что должно основываться на принципах международного права и учитывать законные права и стремления людей в Израиле и Палестине,

– говорится в комментарии ведомства.

Там также призвали все стороны как можно быстрее начать практическую имплементацию плана для прекращения войны, преодоления гуманитарного кризиса и сохранения человеческих жизней.

В министерстве выразили убеждение, что реализация плана позволит восстановить безопасность во всем регионе, основанную на уважении к международному праву и Уставу ООН.

Важно! 30 сентября стало известно, что ГУР и МИД Украины эвакуировали 57 человек из Сектора Газа из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Среди них 48 граждан Украины: 16 детей, 14 женщин и 18 мужчин. Также эвакуированы 9 палестинцев – членов семей украинцев.

В чем заключается суть плана Трампа?