Як у МЗС оцінили план Трампа?

В МЗС заявили, що Україна високо цінує лідерську роль Сполучених Штатів у зусиллях з відновлення миру та стабільності на Близькому Сході, підтримання міжнародного миру та безпеки.

Розглядаємо цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині,

– йдеться в коментарі відомства.

Там також закликали всі сторони якнайшвидше розпочати практичну імплементацію плану задля припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів.

У міністерстві висловили переконання, що реалізація плану дозволить відновити безпеку в усьому регіоні, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН.

Важливо! 30 вересня стало відомо, що ГУР та МЗС України евакуювали 57 людей із Сектора Гази через погіршення безпекової ситуації. Серед них 48 громадян України: 16 дітей, 14 жінок і 18 чоловіків. Також евакуйовано 9 палестинців – членів сімей українців.

В чому полягає суть плану Трампа?