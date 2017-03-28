Человек Путина на переговорах: кто такой Беседа и почему Буданов считает его опасным

С 23 по 25 марта в Эр-Рияде состоялись "челночные" переговоры между Украиной, США и Россией. Государство-агрессора в Саудовской Аравии представляли два очень неожиданных персонажа с довольно богатым бэкграундом.

Это 75-летний бывший заместитель главы МИД России, а ныне сенатор Григорий Карасин и действующий советник директора ФСБ – 70-летний Сергей Беседа. Последний вызвал наибольший интерес, ведь это отнюдь не дипломат, а кадровый шпион, тесно связан с Украиной.

"Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа. Очень проблемный человек. Он много зла натворил для Украины. Ну ничего, время все расставит на места", – так глава ГУР МО Кирилл Буданов в октябре 2023 года ответил на вопрос, кто из россиян, по его мнению, является самым опасным.

24 Канал рассказывает биографию Сергея Беседы.

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Кто такой Сергей Беседа: биография

Сергей Орестович Беседа родился 17 мая 1954 года, по крайней мере, так свидетельствуют официальные данные о нем. При этом это может быть с большой вероятностью фейком, ведь господин Беседа – кадровый разведчик, для шпионов советской школы действует особое правило легендирования и создания фактически нового лица с вымышленными личными данными.

Поэтому Сергей Орестович легко может оказаться не Сергеем и не Орестовичем, как, кстати, и его визави Кирилл Алексеевич из Киева, ведь как российская, так и украинская разведки имеют общие корни, а соответственно – много общего.

В молодые годы Сергей Беседа якобы длительное время был за границей (на Кубе и в Латинской Америке) – он не выучил английский, зато хорошо знает испанский. Больше об этом периоде жизни Беседы почти ничего неизвестно, но его деятельность в 21 веке довольно хорошо задокументирована и подтверждена.



Сергей Беседа / Фото росСМИ

Благодарить за это должны исследователя российских спецслужб Андрею Солдатову. Он ведет телеграм-канал, уже много лет занимается именно Беседой и нарыл на него немало интересного.

Прежде всего, Беседа – не представитель российской военной разведки ГРУ (ныне ГУ ГШ) или Службы внешней разведки (СВР), которые по определению должны заниматься разведывательными операциями за пределами России. Он – родом из ФСБ. Это изначально урезанная в правах и функциях наследница советского КГБ (Комитет Государственной Безопасности – 24 Канал), которая в современной России должна была стать спецслужбой, занимающейся внутренними угрозами государства и не действующей за его пределами. Некий аналог украинской СБУ, британской Ми-5 или американской ФБР.

В ФСБ Беседа работал в элитном подразделении – Департаменте оперативной информации – и сделал быструю карьеру в конце 1990-х (то есть при раннем Путине). Напомним, что Путин – является кадровым КГБшником и во времена Ельцина некоторое время возглавлял ФСБ, которая и стала для него трамплином в Кремль.

Человек Путина

По официальным данным, в 2004 году Беседа возглавил Департамент оперативной информации, и под его руководством эта структура начала расти и приобретать большое влияние, превратившись в фактически еще одну внешнюю разведку с соответствующими очень высокими и тайными полномочиями.

В 2009 году все это хозяйство превратилось в так называемую Службу оперативной информации и международных связей ФСБ или просто – "Пятую службу ФСБ", а ее эмблема – "глобус" – прозрачно намекает на то, чем она занимается (внешней разведкой, к которой ФСБ должно быть нельзя).

Впрочем, Андрей Солдатов дает другую хронологию, отличную от официальной, и утверждает, что "Пятую службу" создал в 1998 году непосредственно Путин, когда был директором ФСБ, и она стала единственным управлением на Лубянке, созданным будущим диктатором.

Беседа был фаворитом Путина и именно ему он доверил свое детище. Таким образом, корни "Пятой службы" следует искать еще со времен СССР, когда в составе КГБ были подразделения, которые вели "разведку территории" и отвечали за вербовку иностранцев, которые имели неосторожность прибыть в эту страну. Собственно, этим некоторое время занимался и сам Путин, пока его не отправили в Германию. То есть Путин таким образом возродил структуру, которую хорошо понимал и к которой прикипел ментально.

Первые сообщения о новой структуре под крылом ФСБ приходятся именно на первые путинские обострения и бред прежнего величия уже не существующего СССР. Неудивительно, что точкой применения "Пятой службы" стало так называемое "ближнее зарубежье", то есть страны бывшего СССР и тогда еще действующего СНГ, которые Путин считал зоной влияния России.

В частности, в 2003 году подопечных Беседы обвиняли в попытках повлиять на политическую ситуацию в Беларуси, а в 2004 году сам генерал приезжал в непризнанную Абхазию, чтобы поддержать пророссийского кандидата. Также ФСБ была очень активной в Молдове, а Беседа якобы лично "работал" с местными политиками и фактически выступал их куратором.



Сергей Беседа / Фото росСМИ

Но эпицентром деятельности "Пятой службы" стала Украина, которую россияне считали (и считают) потерянной жемчужиной своей империи.

В Украине, после победы Оранжевой революции, россиянам работалось легко и беспроблемно – во власти на всех уровнях, а также среди силовиков и спецслужб у них было немало симпатиков, пресса только училась быть ответственной, поэтому легко реагировала на различные "вбросы" и то, что сейчас назвали бы "информационно-психологическими специальными операциями".

Именно этим и занимались люди Беседы, которые прибыли в Украину под дипломатическим прикрытием или вообще без него. Другим направлением деятельности стала вербовка так называемых "агентов влияния", чтобы сеять через них необходимые России тезисы и принимать нужные решения. Вспоминая те события почти 20-летней давности, приходится констатировать, что отбоя от желающих у российских шпионов не было. Похоже, им даже приходилось выбирать среди многочисленных полезных идиотов, настолько их было много.

Летом 2010 года в ФСБ произошел большой прокол – неизвестные сотрудники этой спецслужбы решили повторить демарш Эдварда Сноудена и выложили в открытый доступ немало секретных документов. Их "повесили" на сайте lubyanskayapravda.com. Он "прожил" всего 2 недели, но дал информацию на годы, в частности, тогда стало известно о некоторых спецоперациях подчиненных генерала Беседы.



Наиболее известной спецоперацией стала фальсификация документа о якобы проведении украинской разведкой тайной операции в Туркменистане. Ее целью была компроментация Украины и отмена переговоров между Киевом и Ашхабадом о поставках природного газа. "Утку" подчиненные Беседы пустили через украинские СМИ.

Сейчас можно с большой долей уверенности утверждать (и не ошибиться), что ставка в итоге была сделана на ныне запрещенную "Партию регионов" во главе с Виктором Януковичем и структуры Виктора Медведчука. Причем первый был ситуативным союзником, а второй – "любимой женой". С ним россияне и создавали многочисленные совместные проекты и, как мы сейчас понимаем, распиливали огромные деньги, которые Путин щедро давал на подрывную работу в Украине. Беседа умело создавал имитацию бурной деятельности, а приближенные социологи (еще один профильный вид деятельности для агентов "Пятой службы") "рисовали" нужные цифры поддержки, все больше погружаясь в собственноручно созданный информационный пузырь.

С фактически бездонными источниками финансирования и статусом любимца Путина генерал быстро делал карьеру, обогащался и обрастал нужными связями. Российские СМИ пишут, что он очень сблизился с одним из главных путинских миньонов – Сергеем Чемезовым (куратор "оборонки" – 24 Канал) и считался именно его человеком. Беседе даже "нарезали" несколько гектаров земли в элитном поселке Акулинино под Москвой и позволили построить дворец у патрона. Интересно, что генерал записал его на своего сына Александра, которому тогда не было и 30.

Роль Беседы в событиях 2014 года

Все было хорошо и деньги активно "осваивались", вдруг для россиян произошел Майдан и власть Януковича зашаталась. Спасать его Путин направил генерал-полковника Сергея Беседу. Он прибыл в Борисполь 20 февраля 2014 года – после попытки силового разгона Майдана, которая провалилась. Вместе с Беседой прилетел также Владислав Сурков (тогда – помощник Путина и будущий куратор "ДНР"). В аэропорту россиян встречал начальник департамента контрразведки СБУ генерал-майор Владимир Бик, приближенный к Януковичу персонаж, ответственный за попытки разгона Майдана и "контакт" россиян.

Эти события подробно задокументировали представители группы "Информационное сопротивление". Впоследствии украинские следователи вызвали Беседу на допрос, а МИД Украины даже направило запрос в Россию с требованием объяснений, для чего Беседа и его люди завезли в Киев оружие и взрывчатку.



Как позже оправдывались россияне, в частности, глава МИД Лавров, Беседа и компания якобы прибыли в Киев для защиты российского посольства. Впрочем, это очевидная ложь, ведь это люди совсем другой специальности – некая интеллектуальная элита российской разведки. Их реальной задачей стал вывоз Януковича из Киева и запуск сепаратистского сценария с проведением фейковых "съездов" и "референдумов".

Таким образом, можно утверждать, что именно генерал Беседа был одним из тех, кто начал российскую агрессию против Украины. К сожалению, правосудие россиянина тогда не догнало, но догнали санкции – с 2014 года он находится в санкционный списках Украины, США, ЕС, Швейцарии (с 2022-го года), Великобритании и Австралии.



Сергей Беседа / Фото росСМИ

Что касается упомянутого украинца Бика – его арестовали в ноябре 2014 года, но факт государственной измены доказать не смогли (или не захотели) – он провел более 3 лет в СИЗО, после чего был освобожден и переведен под домашний арест. Он увидел последствия своих действий и умер летом 2023 года от тяжелой болезни.

Архитектор вторжения в Украину

В последующие годы Беседа был одним из так называемых "кураторов" так называемой "ДНР". Согласно неформальному соглашению между российскими спецслужбами существовал статус кво, где с "ДНР" кормилась ФСБ, зато "кураторами" так называемой "ЛНР" была военная разведка ГУ ГШ.

Видимой частью его деятельности были публичные заявления, в которых он обвинял СБУ в ликвидации номинального "главы ДНР" Захарченко, рассказывал о диверсиях ЦРУ, привлечении боевиков ИГИЛ и других ИПСО. Также известно, что Беседа участвовал в переговорах с американцами по обмену заложниками (в частности, обмену Тревора Рида).

Вот как описывает Сергея Беседу американский участник переговоров по обмену заложников бывший посол в России Джон Салливан в своих мемуарах:

Рябков (заместитель главы МИД Лаврова – 24 Канал) представил меня Беседе, который поприветствовал меня широкой улыбкой и крепким рукопожатием. Сразу стало понятно, почему его называют "бароном". Высокий, подтянутый, ему на вид было лет 60. Беседа был похож на инвестиционного банкира в дорогом костюме, чувствовал себя уверенно, без явной угрозы. Ему не нужно было никого запугивать – все и так знали, кто он. На английском он не говорил, зато владел испанским, поскольку в начале карьеры в КГБ работал на Кубе и в Центральной Америке. Рябков вел встречу на русском и был очень уважителен к своему высокопоставленному гостю из ФСБ.

На самом деле деятельность генерала Беседы этим не ограничивалась. Сейчас установлено, что он готовил новое вторжение России в Украину. Ставка на этот раз была сделана на любимца Путина и его кума Медведчука. Благодаря Беседе и на деньги Путина в Украине была создана большая сеть агентов влияния, которые готовили соответствующий информационный фон для будущего вторжения.

Но, похоже, генерал перехитрил сам себя – в его отчеты о невероятной любви украинцев к России и верности Путину и Медведчуку с Мураевым поверили в Москве и отдали приказ о так называемой "СВО".

Сейчас частично раскрыты планы вторжения и установлено, что Киев должны были захватить реально за несколько дней, а всю операцию по покорению Украины и свержению власти россияне должны были завершить за 2 недели. Выполнять все это должны были длинные колонны техники и бойцы "Росгвардии". Последние должны были прибыть и дубинками разогнать новый "Майдан", а затем торжественным маршем пройти по Крещатику и улицам других украинских городов. Они реально везли с собой парадную форму, трубы и литавры, но все это сгорело в разбитых колоннах на подступах к Киеву, Харькову и Сумам.

Козел отпущения

В первые недели вторжения Россия потеряла большую часть своей кадровой армии, которую готовила годами и на которую потратила (а по факту – выбросила на мусор) десятки (если не сотни) миллиардов долларов. Крайним за этот провал сделали генерала Беседу. Якобы его радужные реляции ослепили Путина и военное командование, и они спланировали войну так, что потеряли сотни единиц техники и десятки тысяч элитных военных.

Роль Беседы в этом фиаско действительно была высокой, но не надо забывать, что кроме него, были еще и Генштаб, который планировал вторжение, министр обороны, который должен был обеспечить всем необходимым, а также так называемый "верховный главнокомандующий", который дал приказ о начале вторжения. Впрочем, козлом отпущения сделали Сергея Беседу.

11 марта 2022 года, когда еще не остыли сожженные российские бронемашины и танки в Ирпене и Тростянце, стало известно об аресте генерала Беседы. Об этом написал журналист Андрей Солдатов со ссылкой на свои источники. Причиной ареста стало "хищение средств, выделенных на подрывную и агентурную работу в Украине, а также заведомо ложную информацию о политической ситуации в Украине".

Учитывая то, что коррупция в России является основой системы государственного управления, нормой для чиновничества и своеобразной разновидностью мафиозной "омертвения", можно сделать вывод, что Путин обиделся на Беседу не за "хищения", а именно за ложь.

В начале апреля 2022 года тот же Солдатов сообщил, что Беседа гостит в "Лефортово" (печально известное российское СИЗО – 24 Канал). Впрочем, дальше начинается интересное – 29 апреля опального генерала забрали из тюрьмы и "показали" людям (в роли случайных свидетелей оказались журналисты RTVI).

В отличие от орвеловского Уинстона Смита, которому предлагалось "любить Большого брата" в публичном кафе "Под каштаном", Беседа выступил на поминках другого топ-шпиона генерала Леонова и это "случайно" просочилось в СМИ. Более того, в отчете журналисты лично подчеркнули, что на поминках Беседу представили как действующего руководителя "Пятой службы". Наконец уже в феврале 2023 года Беседу "придвинули" на какую-то ненужную встречу дипломатов на афганскую тематику, суть которой явно заключалась не в попытке "услышать" голос талибов, а именно предъявить миру опального генерала.

Очевидно Путин решил не наказывать "своего" Беседу и ограничился "выговором". Все же он как и генерал – выходец из КГБ/ФСБ, поэтому фактический виновник десятков тысяч смертей сравнительно легко отделался. Это также был сигнал и представителям так называемых российских "элит", что все решает Путин. Впоследствии Путин его еще несколько раз продублировал, когда за решеткой оказались российские армейские, а не ФСБшные генералы, в частности, и боевые.



Зато сын Сергея Беседы – Александр Беседа был назначен руководителем Департамента по обеспечению деятельности административных органов Правительства и стал фактическим распорядителем бюджетов для российских спецслужб.

Новая задача для Беседы

В 2023 году глава ГУР МО Буданова подтвердил, что Путин простил Беседу, и он снова занимается подрывной деятельностью против Украины:

Беседа был на определенный промежуток времени отстранен от выполнения своих обязанностей. Но потом все наладилось. Сейчас он занимается своей работой (активными операциями на территории Украины – 24 Канал). К сожалению, совсем не в пользу Украины.

Сейчас его официальный статус – советник председателя ФСБ Александра Бортникова. Очевидно он уже не руководит "Пятой службой". Сообщалось, что в 2024 генерал ушел на пенсию по выслуге лет по достижении 70-летнего возраста, это странный повод для современной России и ее системы геронтофилии во власти. Однако, Беседа далеко не ушел и остается в "обойме" на той самой "короткой скамейке запасных".



Беседа и Карасин были на переговорах в Эр-Рияде / Коллаж росСМИ

Именно в статусе советника главы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа внезапно всплыл в Эр-Рияде как участник переговоров с американскими дипломатами. Но в отличие от них он никакой не дипломат, а реальный шпион. И это является определенным нарушением этикета, ведь разведка должна заниматься своими делами, а дипломаты – своими. Впрочем, россияне решили эти неписаные правила нарушить, чем показали истинное лицо нынешней России, государства, где правит каста выходцев из КГБ/ФСБ, а дипломаты и министерство иностранных дел во главе с целым Лавровым – ширма, которая ничего не решает и только говорит то, что ей сказали господа из так называемой "гэбни".

За что конкретно Сергей Беседа отвечает на переговорах в Саудовской Аравии – неизвестно. Однако, мы уже видим их первые результаты и очевидное желание россиян затянуть переговоры и заставить американцев выполнять их "хотелки".

Российские СМИ тем временем предполагают, что Путин направил Беседу в Эр-Рияд с конкретной целью. Он якобы до сих пор верит в экспертизу генерала по Украине и хочет, чтобы Беседа дожал американцев в вопросе быстрых выборов как способа свержения власти в Киеве. Если это так, то мы уже знаем, откуда взялись недавние громкие заявления Путина, а также Уиткоффа и Трампа о мизерных рейтингах Зеленского. Похоже, генерал "держит марку" и снова кормит руководство только "проверенной информацией".