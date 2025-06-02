Переводчик Путина оказался в составе российской делегации на переговорах в Стамбуле, – СМИ

Украина и Россия 2 июня провели второй тур переговоров. В состав российской делегации вошел некий Сергей Чудинов.

Он является переводчиком диктатора Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что известно о Чудинове

Чудинов – второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД России и переводчик Владимира Путина.

Его заметили на опубликованных фото за столом мирных переговоров.

Отмечается, что Чудинов часто работает с Путиным. Переводчика видели на многих встречах российского диктатора с иностранными лидерами.

В частности, в 2016 Чудинов переводил Путину и Стивену Сигалу, американскому актеру, писателю и спецпредставителю МИД России по гуманитарным связям.

В 2017 он занимался переводом интервью Путина Оливеру Стоуну.

В 2018 Чудинов работал на встрече Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Также его видели на открытии "Игр будущего" в Казани в 2024 году, где присутствовал сам Путин и еще несколько иностранных лидеров.