Он является переводчиком диктатора Путина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Смотрите также Если бы Россия была готова к перемирию – она бы не потеряла самолеты, – МИД
Что известно о Чудинове
Чудинов – второй секретарь департамента лингвистического обеспечения МИД России и переводчик Владимира Путина.
Его заметили на опубликованных фото за столом мирных переговоров.
Отмечается, что Чудинов часто работает с Путиным. Переводчика видели на многих встречах российского диктатора с иностранными лидерами.
В частности, в 2016 Чудинов переводил Путину и Стивену Сигалу, американскому актеру, писателю и спецпредставителю МИД России по гуманитарным связям.
В 2017 он занимался переводом интервью Путина Оливеру Стоуну.
В 2018 Чудинов работал на встрече Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
Также его видели на открытии "Игр будущего" в Казани в 2024 году, где присутствовал сам Путин и еще несколько иностранных лидеров.