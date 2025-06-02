Перекладач Путіна опинився у складі російської делегації на переговорах у Стамбулі, – ЗМІ
- До російської делегації на переговорах у Стамбулі увійшов перекладач Путіна Сєргєй Чудінов.
- Чудінов часто працював з Путіним на міжнародних зустрічах, включаючи зустріч з Дональдом Трампом у 2018 році та інтерв'ю з Олівером Стоуном у 2017 році.
Україна та Росія 2 червня провели другий тур переговорів. До складу російської делегації увійшов такий собі Сєргєй Чудінов.
Він є перекладачем диктатора Путіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Що відомо про Чудінова
Чудінов – другий секретар департаменту лінгвістичного забезпечення МЗС Росії та перекладач Владіміра Путіна.
Його помітили на опублікованих фото за столом мирних переговорів.
З️азначається, що Чудінов часто працює з Путіним. Перекладача бачили на багатьох зустрічах російського диктатора з іноземними лідерами.
Зокрема, у 2016 Чудінов перекладав Путіну та Стівену Сігалу, американському актору, письменнику та спецпредставнику МЗС Росії з гуманітарних зв'язків.
У 2017 він займався перекладом інтерв'ю Путіна Оліверу Стоуну.
У 2018 Чудінов працював на зустрічі Путіна та Дональда Трампа в Гельсінкі.
Також його бачили на відкритті "Ігор майбутнього" у Казані у 2024 році, де був присутній сам Путін та ще кілька іноземних лідерів.