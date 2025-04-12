О плохом Зеленском, хорошем Трампе и НАТО: Лавров выдал ряд циничных заявлений

Так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что единственным способом завершить войну в Украине является устранение "первопричин конфликта". Он также выразил свою поддержку действиям президента США Дональда Трампа.

Такое уважение от Лаврова американский лидер заслужил тем, что считает нецелесообразным вступление Украины в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграм-каналы.

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Что заявил Лавров о войне в Украине и НАТО

Глава российского МИД в очередной раз повторил тезис о том, что стремление Украины вступить в НАТО является одной из "первопричин конфликта", имея в виду войну. Кроме этого, по мнению Лаврова основным врагом Североатлантического альянса является он сам.

Он также высказался о ситуации в Европе и заявил, что "Евроатланты" только создали напряжение и вызвали ремилитаризацию на континенте.

Говоря о войне в Украине, глава МИД России заявил, что якобы дело не в территориях, а в людях, которые на них проживают. Он также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в том, что ненависть к России и всем россиянам мотивирует его.

Такое поведение он назвал "человеконенавистническим". Однако ничего не упомянул о российских военных, которые не только ненавидят украинцев, но и пытаются уничтожить их, сбрасывая КАБы и запуская "Шахеды".

Более того, Лавров считает, что заявления Зеленского о миротворцах и иностранных военных в Украине являются "шизофреническими". Он аргументировал это тем, что якобы украинский президент просил у западных государств бойцов, а не миротворцев.

Российский политик даже вспомнил определенные исторические события. В частности, он заявил, что ни СССР, ни Россия не закрепляли в документах обещания НАТО не расширяться на восток. Лавров объяснил это тем, что в российской истории была традиция "заключать соглашения устно".

По его мнению, они не нужны, достаточно пожать друг другу руки и сказать "честное слово". Однако, как видим, Россия не придерживается никаких соглашений: ни письменных, ни устных.

Что сказал Лавров об отношениях России с США

Лавров вспомнил и о Трампе. Он заявил, что президент США якобы предлагает вернуться к "нормальной ситуации" и они обсуждали двусторонние отношения, условия завершения войны и возвращения к "российской дипломатической собственности", которую якобы украла администрация Обамы.

По его словам, Россия и Соединенные Штаты обсуждают не только вопрос нормализации работы дипмиссий, но и рассматривают возможность совместных проектов.

Работа посольств, выдача виз в определенные сроки, а не ожидание, чтобы дипломаты ждали их годами. И так, мы смотрим, какие совместные проекты мы можем рассмотреть и обсудить, это было предложение американцев, и мы никогда не отвергали предложений о сотрудничестве,

– говорит пропагандист.

К слову, ранее Лавров заявил, что Украина якобы "могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса", если бы "сотрудничала с Россией". Кроме этого, он раскритиковал позицию Великобритании и Европы, утверждая, что они "хотят продолжения конфликта в Украине".