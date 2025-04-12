Таку повагу від Лаврова американський лідер заслужив тим, що вважає недоцільним вступ України до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що заявив Лавров про війну в Україні та НАТО

Глава російського МЗС вкотре повторив тезу про те, що прагнення України вступити до НАТО є однією з "першопричин конфлікту", маючи на увазі війну. Окрім цього, на думку Лаврова основним ворогом Північноатлантичного альянсу є він сам.

Він також висловився про ситуацію в Європі та заявив, що "Євроатланти" лише створили напругу та спричинили ремілітаризацію на континенті.

Говорячи про війну в Україні, очільник МЗС Росії заявив, що начебто справа не в територіях, а в людях, які на них проживають. Він також звинуватив українського президента Володимира Зеленського в тому, що ненависть до Росії та всіх росіян мотивує його.

Таку поведінку він назвав "людиноненависницькою". Проте нічого не згадав про російських військових, які не лише ненавидять українців, а й намагаються знищити їх, скидаючи КАБи та запускаючи "Шахеди".

Ба більше, Лавров вважає, що заяви Зеленського про миротворців та іноземних військових в Україні є "шизофренічними". Він аргументував це тим, що начебто український президент просив у західних держав бійців, а не миротворців.

Російський політик навіть згадав певні історичні події. Зокрема, він заявив, що ні СРСР, ні Росія не закріплювали в документах обіцянки НАТО не розширюватися на схід. Лавров пояснив це тим, що в російській історії була традиція "укладати угоди усно".

На його думку, вони не потрібні, достатньо потиснути один одному руки та сказати "чесне слово". Однак, як бачимо, Росія не дотримується жодних угод: ані письмових, ані усних.

Що сказав Лавров про відносини Росії з США

Лавров згадав і про Трампа. Він заявив, що президент США нібито пропонує повернутися до "нормальної ситуації" і вони обговорювали двосторонні відносини, умови завершення війни та повернення до "російської дипломатичної власності", яку начебто вкрала адміністрація Обами.

За його словами, Росія та Сполучені Штати обговорюють не лише питання нормалізації роботи дипмісій, а й розглядають можливість спільних проєктів.

Робота посольств, видача віз у певні терміни, а не очікування, щоб дипломати чекали на них роками. І так, ми дивимося, які спільні проєкти ми можемо розглянути та обговорити, це була пропозиція американців, і ми ніколи не відкидали пропозицій про співпрацю,

– каже пропагандист.

До слова, раніше Лавров заявив, що Україна нібито "могла б зберегти кордони 1991 року без Криму та частини Донбасу", якби "співпрацювала з Росією". Окрім цього, він розкритикував позицію Великої Британії та Європи, стверджуючи, що вони "хочуть продовження конфлікту в Україні".