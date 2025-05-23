Фридрих Мерц поддерживает предложенные ЕС санкции против "Северных потоков", чтобы США и Россия не пытались возобновить поставки газа по этим газопроводам. Это – достаточно серьезный шаг от канцлера Германии.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат исторических наук, аналитик "Детектор медиа" Егор Брайлян, отметив, что "архитекторами" российско-немецких газопроводов были канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Именно благодаря им Россия существенно усилила свои позиции в Европе.

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Чего ожидать от Мерца

Как отметил Брайлян, на этом фоне Мерц выглядит своеобразным антироссийским ястребом. Однако тут уже нужно смотреть на действия.

Я не уверен окончательно, пойдет ли Мерц на определенные радикальные шаги. Да, возможно, он предоставит Украине ракеты "Таурус" в ближайшее время или введут санкции против "Северного потока-2", который так и не заработал полноценно,

– отметил Брайлян.

В феврале 2022 года как раз должна была пройти сертификация "Северного потока-2". Но тогдашняя власть во главе с Олафом Шольцем остановила этот проект.

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Относительно Фридриха Мерца есть много разных ожиданий. Но нужно все же подождать действий с его стороны. Есть надежда, что Германия возьмет на себя лидерство, начнет вооружаться и в дальнейшем будет помогать Украине.