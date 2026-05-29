Дрон России атаковал Румынию: почему не сработала ПВО Альянса и какие последствия будут для Кремля

Российский дрон в ночь на 29 мая попал в многоэтажку в Румынии. В результате удара пострадали два человека, в том числе 14-летняя девушка, а из дома эвакуировали около 70 человек.

НАТО традиционно выражает "обеспокоенность" в ответ на прямую агрессию Кремля. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, почему Румыния не сбила беспилотник России и что должен делать Альянс, чтобы не допустить таких инцидентов в будущем.

Почему Румыния не сбила российский дрон?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что если в воздушном пространстве появляется вражеская цель, то ее нужно уничтожать. Однако Румыния этого не сделала.

Ранее российские дроны уже залетали на территории Польши и Румынии, поэтому, вероятно, местные власти этой ночью так же рассчитывали, что дрон покружит и вернется потом туда, где должен упасть, то есть на территорию Одесской области.

В худшем варианте, на который рассчитывали в Румынии, это то, что дрон может упасть где-то в безлюдной местности, что не повлечет человеческих жертв.

На этот раз произошел вариант, на который в течение последних четырех лет никто не рассчитывал, что дрон может влететь в гражданский многоэтажный дом и вызвать повреждения. Это действительно подняло волну возмущения, мол, как так,

– отметил Ступак.

Он предположил, что совместное командование НАТО оказывает огромное давление на Румынию, как и на Польшу, чтобы они не сбивали российские цели в воздушном пространстве Альянса, потому что это может вызвать эскалацию или посеять панику. Это нужно европейским правительствам, поэтому они рассчитывали, мол, полетают дроны и вернутся туда, откуда залетели.

Обратите внимание! После инцидента в Министерстве обороны Румынии заявили, что у военных было недостаточно времени, чтобы перехватить и уничтожить беспилотник. В ведомстве также отметили, что армия действовала в условиях ряда ограничений. Отдельно там отметили, что румынские системы ПВО были созданы еще до 2023 года – до того, как дроны начали массово применять в современной войне.

Почему НАТО игнорирует агрессию России на своей территории?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал, что для НАТО слишком мало событий, которые произошли 10 сентября 2025 года, когда российские дроны залетели вглубь территории Польши.

Что бы ни заявляли в Европе, но Путин понимает только силу. Ничего не изменится, пока мир не проявит силу. Румыния должна уже сейчас противодействовать России, ведь в дальнейшем ситуация будет только обостряться,

– отметил Романенко.

По его словам, главная причина, почему страны НАТО не противодействуют российской агрессии, – отсутствие политической воли. Европейцам нужно совместно с Украиной организовывать противовоздушную оборону.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт осудила безответственные действия России. По ее словам, Альянс будет продолжать укреплять свою оборону.

Что может обезопасить небо Европы от российских дронов?

Политолог Владимир Фесенко отметил, что сейчас только слов недостаточно. Россия хочет эскалировать войну. Поэтому Запад должен усилить давление на страну-агрессора, чтобы в Кремле поняли, что они эту войну не выиграют.

Президент Чехии, генерал Петр Павел на прошлой неделе выступал на конференции по безопасности в Праге и сделал очень жесткое заявление. Он сказал, что НАТО должно демонстрировать зубы и силу. Одно из его предложений в контексте того, что произошло в Румынии – обязательно надо сбивать любые беспилотники, и даже пилотируемые российские самолеты, если они оказываются в воздушном пространстве стран НАТО и Европейского Союза.

Дмитрий Медведев резко отреагировал на инцидент с падением российского беспилотника в Румынии. Он заявил, что странам Европейского Союза "не стоит комментировать" эту ситуацию, параллельно обвинив европейские государства в якобы причастности к войне против России.

Поляки в прошлом году начали сбивать российские дроны, которые залетали на территорию Польши. Начинают готовиться к таким действиям в странах Балтии. Сейчас вызов для Румынии, где, кстати, расположена мощная американская база.

Нужно максимально увеличить помощь Украине. Например, как сейчас сделала Швеция. Крупнейшая европейская страна, но, несмотря на это, выделила Киеву серьезный пакет помощи, в который вошли многоцелевые истребители Gripen.

Если бы большинство партнеров помогали Украине в таких объемах, то шансов на победу было бы значительно больше. Однако не надо забывать о давлении на Россию: нужно увеличивать и санкционное, и экономическое, и политическое давление. Все это вместе будет приводить к накоплению внутренних проблем в России,

– сказал Фесенко.

Когда у России будет меньше способности продолжать войну, тогда, по мнению политолога, россияне будут вынуждены сесть за стол переговоров.

