Правительственный паралич в США: Сенат наконец проголосовал за конец самого длинного в истории шатдауна

Сенат США ночью 10 ноября по Киеву принял ключевое решение по правительственному шатдауну. Новое голосование почти закрыло политический кризис и финансовую неопределенность.

По меньшей мере, на несколько месяцев – предварительно, договоренность между республиканцами и демократами простирается до 30 января 2026 года. Голосование транслировали на официальном сайте Сената, пишет 24 Канал.

Смотрите также Поставка американского оружия Украине и НАТО задерживается из-за шатдауна в США, – Axios

Как прошло голосование в Сенате по историческому шатдауну в США?

Законопроект, который позволит приблизить продолжение финансирования правительственных структур в США, набрал в Сенате 60 голосов "за" (это ровно необходимый минимум) и 40 "против". Это означает, что сотни тысяч госслужащих избегут принудительного отпуска, а программы социальной защиты и поддержки экономики продолжат работу.

Перед голосованием продолжались многочисленные дебаты, частично они касались и финансирования обороны, помощи Украине и Израилю, а также реформ государственного долга. Согласованный текст документа содержит временное продление бюджетных ассигнований до 30 января.

Республиканцы и демократы пошли на этот шаг, чтобы избежать более глубокого кризиса. Ради этого обе стороны вынуждены были сделать определенные уступки – в частности, по медицинским программам и увольнениям государственных служащих.

У CNN отмечали, что расширенные субсидии на доступное лечение продолжат, хотя Трамп был против. А также соглашение предусматривает отмену увольнений президентом федеральных работников во время шатдауна и предотвращения таких действий в будущем.

Заметим, что это еще конец истории. Сейчас Сенат только преодолел флибустьерство, дальше еще пакетное рассмотрение, а затем законопроект должна утвердить Палата представителей, и еще после – подписать Дональд Трамп. А политическая ситуация в стране такая, что на любом этапе могут возникнуть трудности.

Что стоит знать о последнем шатдауне в США?