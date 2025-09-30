Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность приостановления работы федерального правительства сейчас очень высока, подчеркивая. Он подчеркнул, что такой сценарий выглядит почти неизбежным.

Как Соединенным Штатам грозит шатдаун?

Недавняя встреча президента США с лидерами демократов в Конгрессе закончилась без конкретных результатов из-за противоречий в вопросе здравоохранения.

Глава Белого дома обвинил демократов в отсутствии уступок, что привело к ситуации, когда не удается прийти к согласию по решению государственных вопросов. Трамп также критиковал их планы оказывать медицинскую помощь нелегальным мигрантам.

Так, обострение политической ситуации в Вашингтоне, по словам Трампа, может привести к прекращению деятельности федеральных органов власти.

Ничто не определено заранее, но я бы сказал, что это (шатдаун – 24 Канал), вероятно, неизбежно,

– заметил Трамп.

Заметьте! Шатдаун, или временное прекращение работы федеральных органов власти в США, может произойти уже в среду, 1 октября, если Конгресс и президент не договорятся о финансировании.

В таком случае многие правительственные учреждения частично закроются, а сотни тысяч государственных служащих отправятся в неоплачиваемые отпуска или будут работать без зарплаты, пока финансирование не восстановится.

К тому же такая остановка повлечет задержки в выпуске экономических отчетов.

Ограничение работы федеральных учреждений повлияет и на космическую промышленность. В случае частичного прекращения работы правительства NASA вынуждено будет приостановить почти всю свою деятельность, кроме мероприятий, связанных с защитой жизни и имущества.

Задержка из-за шатдауна может отсрочить запуск миссии Artemis 2, которая является ключевой для испытания космического корабля Orion и ракеты SLS.

