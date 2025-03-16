Одиозного лидера румынской партии S.O.S. România Диану Шошоаке отказались зарегистрировать как кандидата в президенты Румынии. После этого антиукраинский политик написала письмо Путину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские медиа.

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Что Шошоакэ писала в письме российскому диктатору

Так, Центральная избирательная комиссия Румынии не допустила Шошоакэ к выборам из-за ее антиконституционных заявлений. Однако та считает, что решение на самом деле связано с ее неоднократными призывами наладить "хорошие отношения" с Россией, а в Румынии на самом деле установилась "настоящая диктатура".

От имени румынского народа, который является вашим братом в православной вере, я призываю вас не обращать внимания на враждебные жесты нелегитимного руководства Румынии под контролем ЕС,

– пишет политик в письме к диктатору.

Шошоаке хочет, чтобы Путин воспринял это письмо как "как послание мира от имени румынского народа". В то же время в своем письме лидер S.O.S. România выражает прямые территориальные претензии Украине.

"Мы имеем румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть", – пишет она.

В связи с этим она просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят по миру в Украине".

Кстати, Центральный избирательный совет Румынии (BEC) разрешил Джордже Симиону – лидеру Альянса за единство румын (AUR) и соратнику Кэлина Джорджеску – баллотироваться на президентских выборах в стране.