В 16 тысяч раз дешевле истребителя: Швеция создала новое оружие против дронов России
- Шведская компания Nordic Air Defence создала систему перехвата Kreuger 100, которая может эффективно сбивать российские дроны.
- Новых механизм отличается невысокой ценой и действует по принципу "тарана".
В воздушном пространстве европейских стран растет напряжение из-за усиления российской агрессии. На фоне этого шведское предприятие представило инновационную систему перехвата Kreuger 100.
Такой механизм может кардинально изменить подходы к защите неба от российских беспилотников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.
Что известно о новом шведском оружии?
Компания Nordic Air Defence из Стокгольма разработала технологию, использующую только кинетическую энергию для уничтожения целей,
В то же время стоит это всего 5000 долларов за единицу – в 16 тысяч раз меньше, чем привлечение боевых самолетов типа F-15 или F-35 для борьбы с дешевыми вражескими дронами.
Разработка Kreuger 100 появилась как ответ на волну подозрительных полетов российских БпЛА над ключевыми объектами ЕС, включая аэропорты и военные базы Дании, Норвегии и Германии.
Изобретенная система действует по принципу "тарана". Так, электрически управляемая ракета оснащена инфракрасными датчиками для обнаружения и преследования вражеских аппаратов.
Мы создаем компактный электрический перехватчик, который действует исключительно кинетически. Без боевых частей или взрывчатки – он просто таранит дрон на высокой скорости. Полиция сможет применять его в гражданской среде,
– объяснил генеральный директор компании Карл Розандер.
Разработчики подчеркивают, что запуск Kreuger 100 чрезвычайно гибкий. Его можно осуществлять из портативных ручных пушек или устройств, похожих на винтовки.
Как НАТО реагирует на российские дроны в воздушном пространстве стран Европы?
- В течение сентября значительно возросла частотность появления неизвестных БПЛА в небе европейских государств. О таких инцидентах сообщали в Польше, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании.
- Накануне группу из 15 дронов заметили и возле военной базы в Бельгии.
- Еврокомиссия выдвинула инициативу создания "стены дронов" для защиты восточных государств ЕС от российских БПЛА.
- Эксперты считают, что система Kreuger 100 хорошо вписывается в этот амбициозный план ЕС, однако проект вызывает дискуссии вопрос практической его реализации.
- В то же время генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов резко критикует механизмы систем противовоздушной обороны НАТО.
- Он призывает к пересмотру оборонных стратегий Альянса, подчеркивая необходимость консолидации усилий для эффективного противостояния провокациям со стороны России.