У 16 тисяч разів дешевша за винищувач: Швеція створила нову зброю проти дронів Росії
- Шведська компанія Nordic Air Defence створила систему перехоплення Kreuger 100, яка може ефективно збивати російські дрони.
- Нових механізм відрізняється невисокою ціною і діє за принципом "тарану".
У повітряному просторі європейських країн зростає напруга через посилення російської агресії. На тлі цього шведське підприємство представило інноваційну систему перехоплення Kreuger 100.
Такий механізм може кардинально змінити підходи до захисту неба від російських безпілотників. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.
Актуально Протиповітряна оборона НАТО безсила проти російських літаків, – МЗС Естонії
Що відомо про нову шведську зброю?
Компанія Nordic Air Defence зі Стокгольма розробила технологію, що використовує лише кінетичну енергію для знищення цілей,
Водночас коштує це всього 5000 доларів за одиницю – у 16 тисяч разів менше, ніж залучення бойових літаків типу F-15 чи F-35 для боротьби з дешевими ворожими дронами.
Розробка Kreuger 100 з'явилася як відповідь на хвилю підозрілих польотів російських БпЛА над ключовими об'єктами ЄС, включаючи аеропорти та військові бази Данії, Норвегії та Німеччини.
Винайдена система діє за принципом "тарану". Так, електрично керована ракета оснащена інфрачервоними датчиками для виявлення та переслідування ворожих апаратів.
Ми створюємо компактний електричний перехоплювач, який діє виключно кінетично. Без бойових частин чи вибухівки – він просто таранить дрон на високій швидкості. Поліція зможе застосовувати його в цивільному середовищі,
– пояснив генеральний директор компанії Карл Розандер.
Розробники підкреслюють, що запуск Kreuger 100 надзвичайно гнучкий. Його можна здійснювати з портативних ручних гармат чи пристроїв, схожих на гвинтівки.
Як НАТО реагує на російські дрони в повітряному просторі країн Європи?
- Упродовж вересня значно зросла частотність появи невідомих БпЛА в небі європейських держав. Про такі інциденти повідомляли в Польщі, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії.
- Напередодні групу з 15 дронів помітили й біля військової бази в Бельгії.
- Єврокомісія висунула ініціативу створення "стіни дронів" для захисту східних держав ЄС від російських БпЛА.
- Експерти вважають, що система Kreuger 100 добре вписується в цей амбітний план ЄС, однак проєкт викликає дискусії питання практичної його реалізації.
- Водночас генсек МЗС Естонії Йонaтaн Всевіов різко критикує механізми систем протиповітряної оборони НАТО.
- Він закликає до перегляду оборонних стратегій Альянсу, підкреслюючи необхідність консолідації зусиль для ефективного протистояння провокаціям з боку Росії.