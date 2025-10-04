У повітряному просторі європейських країн зростає напруга через посилення російської агресії. На тлі цього шведське підприємство представило інноваційну систему перехоплення Kreuger 100.

Такий механізм може кардинально змінити підходи до захисту неба від російських безпілотників. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Що відомо про нову шведську зброю?

Компанія Nordic Air Defence зі Стокгольма розробила технологію, що використовує лише кінетичну енергію для знищення цілей,

Водночас коштує це всього 5000 доларів за одиницю – у 16 тисяч разів менше, ніж залучення бойових літаків типу F-15 чи F-35 для боротьби з дешевими ворожими дронами.

Розробка Kreuger 100 з'явилася як відповідь на хвилю підозрілих польотів російських БпЛА над ключовими об'єктами ЄС, включаючи аеропорти та військові бази Данії, Норвегії та Німеччини.

Винайдена система діє за принципом "тарану". Так, електрично керована ракета оснащена інфрачервоними датчиками для виявлення та переслідування ворожих апаратів.

Ми створюємо компактний електричний перехоплювач, який діє виключно кінетично. Без бойових частин чи вибухівки – він просто таранить дрон на високій швидкості. Поліція зможе застосовувати його в цивільному середовищі,

– пояснив генеральний директор компанії Карл Розандер.

Розробники підкреслюють, що запуск Kreuger 100 надзвичайно гнучкий. Його можна здійснювати з портативних ручних гармат чи пристроїв, схожих на гвинтівки.

Як НАТО реагує на російські дрони в повітряному просторі країн Європи?