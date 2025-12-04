Китай надеется на достижение соглашения, "приемлемого для всех сторон", – Си Цзиньпин

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает "все усилия", направленные на мир. Политик также надеется, что стороны достигнут справедливого и прочного мирного соглашения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что Си Цзиньпин говорит о войне?

Президент Франции Эмманюэль Макрон приехал с визитом в Пекин. Во время встречи с Си Цзиньпином он обратился к политику с просьбой помочь прекратить войну в Украине.

В то же время Макрон предостерег от "раздела" мирового порядка.

Си описал переговоры как откровенные, продуктивные и дружеские. По его словам, обе страны договорились углублять сотрудничество, а также расширять его на новые направления – цифровые технологии, зеленую промышленность и биофармацевтику.

Относительно Украины, Си сказал, что Китай надеется на достижение "справедливого, обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон". По его словам, Пекин продолжит играть конструктивную роль в урегулировании.

Китай решительно выступает против любых безответственных или дискриминационных обвинений,

– добавил Си Цзиньпин, намекнув на западные страны, которые обвиняют Пекин в поддержке России.

Интересно! Политолог Олег Лесной объяснил в разговоре с 24 Каналом, что этот визит Макрона в Китай будет непростым. В частности, президент Франции может предложить открытие европейского рынка для Китая при условии прекращения войны между Россией и Украиной.

Визит Макрона в Китай: кратко