Китай сподівається на досягнення угоди, "прийнятної для всіх сторін", – Сі Цзіньпін
- Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує зусилля для досягнення мирної угоди в Україні, яка буде справедливою та прийнятною для всіх сторін.
- Під час візиту Емманюеля Макрона до Пекіна політики обговорили можливість поглиблення співпраці між Францією та Китаєм у різних сферах.
Лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує "все зусилля", спрямовані на мир. Політик також сподівається, що сторони досягнуть справедливої та міцної мирної угоди.
Що Сі Цзіньпін каже про війну?
Президент Франції Емманюель Макрон приїхав з візитом до Пекіна. Під час зустрічі з Сі Цзіньпіном він звернувся до політика з проханням допомогти припинити війну в Україні.
Водночас Макрон застеріг від "розподілу" світового порядку.
Сі описав переговори як відверті, продуктивні та дружні. За його словами, обидві країни домовилися поглиблювати співпрацю, а також розширювати її на нові напрями – цифрові технології, зелену промисловість та біофармацевтику.
Щодо України, Сі сказав, що Китай сподівається на досягнення "справедливої, обов'язкової угоди, прийнятної для всіх сторін". За його словами, Пекін продовжить відігравати конструктивну роль у врегулюванні.
Китай рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних чи дискримінаційних звинувачень,
– додав Сі Цзіньпін, натякнувши на західні країни, які звинувачують Пекін у підтримці Росії.
Цікаво! Політолог Олег Лісний пояснив в розмові з 24 Каналом, що цей візит Макрона до Китаю буде непростим. Зокрема, президент Франції може запропонувати відкриття європейського ринку для Китаю за умови припинення війни між Росією та Україною.
Візит Макрона до Китаю: коротко
Еммануель Макрон перебуватиме у Китаї від середи до п'ятниці. Це його четвертий державний візит до Китаю з моменту приходу до влади у Франції.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявляв, що вони розраховують на Китай, аби країна сприяла тому, щоб Володимир Путін нарешті погодився на припинення вогню.