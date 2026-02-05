К чему готовится Китай?

  • Nikkei Asia сообщало, что похищение Николаса Мадуро из Венесуэлы американскими войсками стала для Пекина источником вдохновения. В частности, Китай уже начал отрабатывать подобные сценарии по Тайваню.

  • Впоследствии Китай впервые направил военный беспилотник в воздушное пространство Тайваня. Bloomberg, писало, что это может подчеркивать усилия Пекина по проверке обороноспособности этого островного государства.