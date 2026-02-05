Чистки в руководстве Китая могут проводиться из-за паранойи Си Цзиньпина, – NYT

Под удары попадали высокопоставленные, руководители силовых структур и даже дети партийной "красной аристократии". Об этом сообщает The New York Times.

Что известно о чистках Си Цзиньпина?

Американские разведчики убеждены, что последняя волна чисток в китайском руководстве частично продиктована экстремальным уровнем недоверия и страха Си Цзиньпина.

Си уже более десяти лет шаг за шагом устраняет влиятельных руководителей партии, силовых структур и даже членов так называемой "красной аристократии", но последние события стали исключительными.

Заявление Министерства обороны Китая от 24 января о том, что главный военный руководитель страны генерал Чжан Юся и его соратник генерал Лю Чжэньли находятся под следствием за "серьезные нарушения", поразило чиновников и аналитиков в Вашингтоне. Генерал Чжан – уважаемый ветеран войны, которого давно считают верным Си.

Американские чиновники пытаются выяснить, почему лидер Китая сделал такой драматический шаг. Они говорят, что для правительства США критически важно понять менталитет Си, поскольку его политика, как и политика президента Трампа, влияет на все: от мировой экономики до операций одной из самых мощных армий мира.

Официально Пекин объясняет это расследованием "серьезных нарушений дисциплины и закона" среди генералов, но западные аналитики подчеркивают отсутствие четкой причины для такого масштабного шага.

Какими могут быть последствия чисток?

С начала своего правления в 2012 году Си, которому сейчас 72 года, укрепил власть с помощью чисток и развертывания так называемых антикоррупционных кампаний, став самым влиятельным китайским лидером за последние десятилетия.

Он устранил всех, кроме одного, из шести генералов, которых назначил в Центральную военную комиссию в 2022 году. Си является председателем комиссии, которая контролирует Народно-освободительную армию. Чистки оставили вакуум руководства во главе крупнейшей армии мира.

Это ставит под вопрос эффективность взаимодействия партии и вооруженных сил, потенциально приводя к задержкам или колебаниям в стратегическом планировании.

Такое давление на командный состав может повлиять и на внешнеполитические решения Пекина, в частности по Тайваню и взаимоотношениям с США. Поскольку потеря опытных генералов означает уменьшение количества людей, которые могут давать альтернативное мнение.



Оценки США по паранойе Си вызывают вопрос о том, рационально ли он действует в своих чистиках.

Паранойя – это скорее черта его лидерства, чем вирус. Он бы не продержался так долго или был бы таким сильным, учитывая влиятельных старейшин и институты, которых он политически уничтожил,

– сказал Джон Калвер, бывший аналитик ЦРУ по вопросам Китая.