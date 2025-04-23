Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Москва больше не сможет диктовать правила европейским соседям. Он посоветовал агрессору думать об удержании собственных, в частности восточных земель, а не о завоевании новых территорий.

Об этом Сикорский заявил в Сейме, передает корреспондентка 24 Канала. Политик назвал это выступление самым тяжелым и добавил, что сейчас "международная ситуация является самой сложной за последние десятилетия".

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Сикорский вспомнил о Хайшенвае

Польский министр подчеркнул, что Москва больше никогда не будет править в Киеве, Вильнюсе, Риге, Таллинне, или в Кишиневе.

Он посоветовал России заняться управлением того, что, согласно международному праву, лежит в пределах ее границ – "у вас достаточно земли в 11 часовых поясах".

Вместо того, чтобы фантазировать о завоевании Варшавы, беспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвай (Владивосток – 24 канал)",

– сказал глава МИД Польши.

К слову, Сикорский также напомнил, как Россия украла украинскую идентичность, присвоив себе Киевскую Русь. Однако первое уцелевшее упоминание о Москве как провинциальном опорном пункте Киева появилось в 1147 году.