Об этом глава МИД Польши заявил во время выступления в Сейме, передает корреспондентка 24 Канала.

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Начиная свое обращение к польскому парламенту, министр иностранных дел назвал это выступление самым тяжелым и добавил, что сейчас "международная ситуация является самой сложной за последние десятилетия".

Во время своего выступления Сикорский вспомнил и Александра Дугина, известного путинского российского "философа-идеолога русского мира".

"Главный идеолог Кремля Дугин много лет назад заявил, что для Польши нет места на евроазиатском континенте. В своем геополитическом и сакрально-географическом развитии Россия не заинтересована в существовании независимого, самостоятельного польского государства в любой форме, так же как и в существовании Украины", – сказал Сикорский.

Он отметил, что Россия классически начинает со "слов", а после этого на улицах другой страны появляются "киборги, чекисты и танки". Глава МИД Польши напомнил, что Россия украла украинскую идентичность, присваивая себе Киевскую Русь, хотя "первое уцелевшее упоминание о Москве появилось в 1147 году как о провинциальном опорном пункте Киева".

Русское право на Варшаву примерно такое же легитимное, как и наше на Смоленск, ибо мы там тоже правили около 100 лет. Разница в том, что в нашей стране почти никто не мыслит таким анахроническим образом,

– подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Радослав Сикорский отметил, что Москва больше не сможет диктовать правила европейским соседям. Он добавил, что Кремлю стоит думать не о завоевании новых территорий, а о содержании собственных, в частности, восточных земель.

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"У меня для вас новость: вы больше никогда не будете здесь править – ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе. У вас достаточно земли в 11 часовых поясах, и вам все еще не хватает, поэтому займитесь лучше управлением тем, что, согласно международному праву, лежит в пределах ваших границ. Вместо того чтобы фантазировать о завоевании Варшавы, беспокойтесь о том, удержите ли вы Хайшенвей (Владивосток – 24 канал)", – подытожил глава МИД Польши.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что европейские страны должны подготовиться к возможной агрессии России до 2030 года.