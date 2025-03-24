Однако, европейским странам стоит подготовиться к российской агрессии до 2030 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского в эфире TOK FM.

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Что заявил Сикорский о российской агрессии

Сикорский отметил, что Россия не сможет победить Украину. Именно поэтому она и не будет пытаться напасть на другие страны. Однако европейским партнерам нужно продумать все варианты.

Россия пока не в состоянии победить саму Украину, поэтому она не будет готова к более широкому наступлению сразу. Но если бы Украина была вынуждена капитулировать, если бы, например, Россия завладела промышленными и человеческими ресурсами Украины, украинской армией – самой большой армией на нашей стороне в Европе – тогда этот расчет изменился бы,

– заявил Сикорский.

Он также выразил надежду, что переговоры, которые происходят в Саудовской Аравии, сделают возможным перемирие и приведут к миру в будущем.

Добавим, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит наступление на страны Балтии. По его мнению, для этого стране-агрессору понадобится 4 – 6 лет.

Он добавил, что европейские лидеры недооценивают угрозу со стороны Кремля и отметил, что Россия использует дезинформацию, чтобы убедить Европу в отсутствии агрессивных намерений.