Глава Кремля якобы поддержал идею полного прекращения огня на 30 дней. Впрочем, выдвинул собственные условия. Среди которых – остановка военной помощи Киеву со стороны Запада и мобилизации в Украине, передает 24 Канал.

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Сикорский обратился к Путину с предложением

В то же время для себя подобных ограничений Россия вводить не планирует. За время так называемого временного перемирия она в дальнейшем сможет наращивать свой военный потенциал.

Абсурдность требования Москвы вызвала реакцию у министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он предложил России проявить инициативу и первой отказаться от поставок иностранного оружия из Ирана и КНДР.

Если Россия обеспокоена иностранными военными поставками во время предлагаемого прекращения огня с Украиной, она может взять на себя инициативу, отказавшись от поставок иранских беспилотников и северокорейских артиллерийских боеприпасов,

– подчеркнул министр.