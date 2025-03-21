Очільник Кремля нібито підтримав ідею повного припинення вогню на 30 днів. Втім, висунув власні умови. Серед яких – зупинка військової допомоги Києву з боку Заходу та мобілізації в Україні, передає 24 Канал.

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Сікорський звернувся до Путіна із пропозицією

Водночас для себе подібних обмежень Росія вводити не планує. За час так званого тимчасового перемир'я вона надалі зможе нарощувати свій військовий потенціал.

Абсурдність вимоги Москви викликала реакцію у міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він запропонував Росії проявити ініціативу і першій відмовитися від поставок іноземної зброї з Ірану та КНДР.

Якщо Росія стурбована іноземними військовими поставками під час пропонованого припинення вогню з Україною, вона може взяти на себе ініціативу, відмовившись від поставок іранських безпілотників і північнокорейських артилерійських боєприпасів,

– наголосив міністр.