Так, представитель Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам заявил, что Украина якобы не сдержала обещание, намекая на атаку на газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области, передает 24 Канал.

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В Кремле врут

"Все могут увидеть, насколько можно доверять слову Зеленского", – цинично заметил Песков. Он добавил, что о "ненадежности" Украины россияне неоднократно предупреждали "собеседников", очевидно имея в виду американцев.

Обратите внимание! В Генштабе заявили, что это россияне сами обстреляли станцию "Суджа". А в ЦПД предупредили, что Кремль только начинает дискредитационную кампанию против Украины.

В то же время чиновник заверил, что, мол, приказ Путина о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру Украины действует. И сейчас российские военные якобы воздерживаются от подобных ударов согласно договоренности, которая была достигнута между США и Россией.

Напомним, что Украина планирует подготовить список объектов гражданской инфраструктуры, которая подпадает под режим прекращения огня.