В Генштабе назвали обвинения Москвы безосновательными. Кремль пытается дискредитировать Украину в глазах международного сообщества, передает 24 Канал.

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Дальше будет

В ЦПД отметили, что российский фейк об обстреле Украиной ГТС Суджи – это только начало дезинформационной кампании противника.

Россия еще неоднократно попытается устроить провокации, чтобы обвинить Украину в срыве прекращения огня, которого сама не придерживается с первого же дня.

Россия пока и не планировала прекращать огонь, но информационно их задача – победить в западном инфополе и обвинить в срыве договоренностей Украину. Такого будет еще много, информационно должны выиграть,

– предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Напомним, что ночью в Курской области России произошел масштабный пожар на газоизмерительной станции "Суджа", которую было видно даже из Белгородского района.

Станция "Суджа" является ключевой для транзита российского газа в Европу через газопровод "Уренгой – Помары – Ужгород".