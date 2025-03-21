У Генштабі назвали звинувачення Москви безпідставними. Кремль намагається дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти, передає 24 Канал.

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Далі буде

У ЦПД наголосили, що російський фейк про обстріл Україною ГТС Суджі – це лише початок дезінформаційної кампанії противника.

Росія ще неодноразово спробує влаштувати провокації, аби звинуватити Україну у зриві припинення вогню, якого сама не дотримується з першого ж дня.

Росія поки і не планувала припиняти вогонь, але інформаційно їх задача – перемогти в західному інфополі і звинуватити у зриві домовленостей Україну. Такого буде ще багато, інформаційно маємо виграти,

– попередив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що уночі у Курській області Росії сталася масштабна пожежа на газовимірювальній станції "Суджа", яку було видно навіть з Бєлгородського району.

Станція "Суджа" є ключовою для транзиту російського газу до Європи через газопровід "Уренгой – Помари – Ужгород".