Про це глава МЗС Польщі заявив під час виступу в Сеймі, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Як у Польщі рознесли Росію

Починаючи своє звернення до польського парламенту, міністр закордонних справ назвав цей виступ найважчим і додав, що зараз "міжнародна ситуація є найскладнішою за останні десятиліття".

Під час свого виступу Сікорський згадав й Алєксандра Дугіна, відомого путінського російського "філософа-ідеолога руского міра".

"Головний ідеолог Кремля Дугін багато років тому заявив, що для Польщі немає місця на євроазійському континенті. У своєму геополітичному і сакрально-географічному розвитку Росія не зацікавлена в існуванні незалежної, самостійної польської держави в будь-якій формі, так само як і в існуванні України", – сказав Сікорський.

Він зазначив, що Росія класично починає зі "слів", а після цього на вулицях іншої країни з'являються "кіборги, чекісти й танки". Очільник МЗС Польщі нагадав, що Росія вкрала українську ідентичність, привласнюючи собі Київську Русь, хоча "перша вціліла згадка про Москву з'явилася в 1147 році як про провінційний опорний пункт Києва".

Російське право на Варшаву приблизно таке ж легітимне, як і наше на Смоленськ, бо ми там теж правили близько 100 років. Різниця в тому, що в нашій країні майже ніхто не мислить таким анахронічним чином,

– наголосив міністр закордонних справ Польщі.

Радослав Сікорський наголосив, що Москва більше не зможе диктувати правила європейським сусідам. Він додав, що Кремлю варто думати не про завоювання нових територій, а про втримання власних, зокрема, східних земель.

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"У мене для вас новина: ви більше ніколи не будете тут правити – ні в Києві, ні у Вільнюсі, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. У вас достатньо землі в 11 часових поясах, і вам все ще не вистачає, тож займіться краще управлінням тим, що, згідно з міжнародним правом, лежить у межах ваших кордонів. Замість того, щоб фантазувати про завоювання Варшави, турбуйтеся про те, чи втримаєте ви Хайшенвей (Владивосток – 24 канал)", – підсумував очільник МЗС Польщі.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що європейські країни мають підготуватися до можливої агресії Росії до 2030 року.