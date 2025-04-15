Свою думку угорському міністру з цього приводу під час засідання Ради закордонних справ у понеділок, 14 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на TVN24.

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Що заявив Сікорський

Радослав Сікорський звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 мільярдів євро з Європейського фонду миру, а також отримати згоду Будапешта на відкриття першого етапу переговорів Євросоюзу з Україною стосовно вступу.

Але це як горохом об стіну,

– заявив польський міністр.

За його словами, під час засідання Ради закордонних справ також обговорювали необхідність подальших санкцій проти Росії, і низка міністрів наголошувала на цьому у своїх заявах, проте є Угорщина, яка "не має моральної ясності".

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував рішення Єврокомісії надіслати Україні більше грошей, зброї та військових радників, назвавши її рішення "сліпими, масовими провоєнним і проукраїнськими ініціативами".