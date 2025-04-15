Свое мнение венгерскому министру по этому поводу во время заседания Совета иностранных дел в понедельник, 14 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24.

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Что заявил Сикорский

Радослав Сикорский обратился к Венгрии с просьбой снять вето на выделение почти 7 миллиардов евро из Европейского фонда мира, а также получить согласие Будапешта на открытие первого этапа переговоров Евросоюза с Украиной относительно вступления.

Но это как горохом об стену,

– заявил польский министр.

По его словам, во время заседания Совета иностранных дел также обсуждали необходимость дальнейших санкций против России, и ряд министров отмечала это в своих заявлениях, однако есть Венгрия, которая "не имеет моральной ясности".

Напомним, недавно министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал решение Еврокомиссии прислать Украине больше денег, оружия и военных советников, назвав ее решение "слепыми, массовыми провоенными и проукраинскими инициативами".