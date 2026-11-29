Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский раскритиковал инициативу президента Кароля Навроцкого по созданию Президентской академии. Глава польского государства предлагает запустить бесплатную программу для молодежи с целью подготовки будущих лидеров страны.

Об этом Сикорский написал в социальной сети Х.

Что известно об идее Президентской академии Навроцкого?

О запуске Президентской академии Кароль Навроцкий объявил накануне на официальном сайте и в своих социальных сетях. Президент Польши пояснил, что стране нужны молодые лидеры, которые смогут изменить ее к лучшему.

Сегодня Польше нужны молодые лидеры, которые изменят нашу страну к лучшему… Приглашаю вас принять участие в Президентской академии,

– написал Навроцкий.

Согласно информации на сайте президента, программа 2027 года будет бесплатной и рассчитана на людей в возрасте от 18 до 30 лет. К участию приглашаются те, кто готов приобщаться к общественной, научной, культурной или спортивной жизни, а также развивать лидерские компетенции.

Ожидается, что участники программы смогут развивать навыки, необходимые будущим элитам и кадровому составу Польши. Академия будет работать с 28 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Организатором выступит Канцелярия президента Польши в сотрудничестве с Молодежной Радой при президенте.

Идею Навроцкого раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что не видит у президента конституционных полномочий для организации образовательной деятельности за счет налогоплательщиков.

Разве это не злоупотребление властью?

– написал Сикорский.

Спор по поводу образовательной инициативы разворачивается на фоне затянувшегося кризиса между представителями власти. Отношения между министром и президентом остаются напряженными еще с весны 2024 года из-за несогласия главы государства утверждать новых дипломатических представителей.

Глава польского МИД открыто обвиняет главу государства в блокировании кандидатов на должности послов и прямом саботаже работы государственных институтов.