Об этом Сикорский написал в социальной сети Х.

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Что известно об идее Президентской академии Навроцкого?

О запуске Президентской академии Кароль Навроцкий объявил накануне на официальном сайте и в своих социальных сетях. Президент Польши пояснил, что стране нужны молодые лидеры, которые смогут изменить ее к лучшему.

Сегодня Польше нужны молодые лидеры, которые изменят нашу страну к лучшему… Приглашаю вас принять участие в Президентской академии– написал Навроцкий.

Согласно информации на сайте президента, программа 2027 года будет бесплатной и рассчитана на людей в возрасте от 18 до 30 лет. К участию приглашаются те, кто готов приобщаться к общественной, научной, культурной или спортивной жизни, а также развивать лидерские компетенции.

Ожидается, что участники программы смогут развивать навыки, необходимые будущим элитам и кадровому составу Польши. Академия будет работать с 28 ноября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Организатором выступит Канцелярия президента Польши в сотрудничестве с Молодежной Радой при президенте.

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Идею Навроцкого раскритиковал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он заявил, что не видит у президента конституционных полномочий для организации образовательной деятельности за счет налогоплательщиков.

Разве это не злоупотребление властью?– написал Сикорский.

Спор по поводу образовательной инициативы разворачивается на фоне затянувшегося кризиса между представителями власти. Отношения между министром и президентом остаются напряженными еще с весны 2024 года из-за несогласия главы государства утверждать новых дипломатических представителей.

Глава польского МИД открыто обвиняет главу государства в блокировании кандидатов на должности послов и прямом саботаже работы государственных институтов.