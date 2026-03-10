Не Украина: в FT назвали страну, которая создает самую современную систему борьбы с БпЛА в Европе
- Польша вместе с норвежским консорциумом создает самую современную в Европе систему противодействия дронам San, стоимостью 3,5 миллиардов евро, финансируемую кредитами ЕС.
- Система San будет включать 18 мобильных антидронових батарей с датчиками и средствами поражения, а ее развитие сопровождается политическими спорами в Польше по использованию средств ЕС.
Польша создает новую систему противодействия дронам San, которую успели охарактеризовать самой современной в Европе. Проект стоимостью около 3,5 миллиардов евро разрабатывает польско-норвежский консорциум при поддержке кредитов ЕС.
Об этом пишет издание Financial Times.
Что известно о современной системе противодействия дронам?
Польша работает над созданием системы противодействия дронам, которую называет самой современной в Европе. Решение ее разработать приняли после того, как в сентябре 2025 года Россия запустили около 20 беспилотников в польское воздушное пространство.
Такая разработка подтвердила свою актуальность в очередной раз, когда иранские "Шахеды" нанесли удар по британской военной базе на Кипре 1 и 2 марта.
Известно, что система противодействия дронам San разрабатывается польско-норвежским консорциумом. Стоимость ее оценивают в около 3,5 миллиардов евро – она будет финансироваться за счет кредитов ЕС, которые выделены Варшаве в рамках новой европейской программы Safe. Проект направлен на усиление оборонных возможностей стран Европы для противодействия российской агрессии.
В состав польской системы San входят 18 мобильных антидронових батарей. Каждая из них оснащена датчиками и средствами поражения, подключенными к центральной системе управления. Сотни мобильных машин с радарами и пушками будут патрулировать польскую границу и работать совместно с оборонными системами Польши и ее союзников.
Сентябрь стал большим уроком для Польши, потому что нам пришлось использовать то, что у нас было – то есть истребители с ракетами стоимостью 1 миллион долларов каждая, чтобы сбивать дроны, которые стоят, возможно, 1000 долларов,
– заявил отставной польский генерал Ярослав Громадзинский.
Также он добавил, что именно это продемонстрировало, что Польше срочно нужно закрыть значительный недостаток в своей системе ПВО.
В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал создать "самую современную, интеллектуальную и интегрированную систему антидроновой обороны в Европе".
Новая польская система будет сочетать инструменты РЭБ, которые позволят блокировать сигналы и навигацию, а также включать вооружение для прямого поражения целей. San сможет разворачивать дроны-перехватчики, вести огонь из 30-миллиметровых пушек и запускать управляемые ракеты для уничтожения низколетящих вертолетов и беспилотников.
Что известно о разработчиках и политических спорах вокруг системы San?
Издание пишет, что разработкой противодроновой системы занимается государственный оборонный холдинг PGZ, норвежская оборонная компания Kongsberg и польский производитель радаров Advanced Protection Systems (APS).
Интересно, что контракты на систему San правительство выдало без проведения тендера и определило ускоренный график выполнения. Ожидается, что первые батареи поступят в польскую армию уже до конца года, а полностью система заработает примерно через два года.
Хотя компании PGZ и Kongsberg уже имеют налаженное производство и вооружение, которое прошло проверку в Украине, главной задачей этого проекта является объединение всех компонентов в централизованную систему управления, которую создает APS.
Первую полевую демонстрацию консорциум провел в феврале, представив часть пушек, которые войдут в комплекс San.
В то же время вокруг противодроновой системы идут политические споры, поскольку правая оппозиционная партия "Право и справедливость" выступает против использования Варшавой кредитов ЕС, считая, что это может дать Брюсселю влияние на суверенные решения Польши по оборонным закупкам.
Президент Кароль Навроцкий, который является представителем этой партии, планирует встретиться с премьером Дональдом Туском после заявления о возможном вето на финансирование через программу Safe. Вместо этого он предлагает альтернативу – использовать резервы польского центрального банка.
Туск заявил, что будет искать альтернативы, в случае президентского вето, однако заметил, что такое решение Навроцкого является необоснованным.
Подумайте, действительно ли вы хотите нанести удар в самое сердце Польши, пока за рубежом (в Украине – 24 Канал) бушует такая жестокая война. Никто вам этого не простит,
– заявил Туск Навроцкому.
Какую роль в создании системы San сыграла Украина?
Совладелец APS Радослав Песевич заметил, что система противодействия дронам San – это новая концепция, которая основана на опыте Украины.
Известно, что эта компания в течение последних двух лет поставляла Украине радарные и радиосистемы, а также наладила сотрудничество с британской MSI Defence Systems в сфере производства технологий противодействия дронам. В то же время Песевич не раскрыл финансовых деталей компании, но подчеркнул, что соглашение по San позволит более чем вдвое увеличить ее доходы.
Для APS контракт San означает "вхождение в мировую элиту".
Я бы сказал, что это наш выход на другую орбиту,
– заявил Песевич.
Он убежден, что система San станет эффективной составляющей европейской антидроновой обороны.
Европа планирует организовать "Стену дронов": что об этом известно?
На фоне потенциальной угрозы со стороны России европейские государства имеют целью создать так называемую "Стену дронов", которая должна защитить их территории от вражеских беспилотников. Об этом стало известно в конце 2025 года.
В то же время проект, предложенный Еврокомиссией, уже вызвал немало споров относительно стоимости и реалистичности воплощения замысла.
Эммануэль Макрон убежден, что защитить всю границу Евросоюза просто невозможно, а Италия и Греция отметили, что оборонные проекты должны приносить пользу всему союзу, а не только восточным странам.