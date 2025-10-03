На фоне значительного усиления российской агрессии, в частности в воздушном пространстве европейских стран, НАТО ищет способы отвечать на провокации Кремля. В то же время в Эстонии считают потенциал Альянса не готовым к российской авиации.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Почему НАТО не может противостоять самолетам России?

Генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов критикует фрагментированность противовоздушной обороны НАТО, которая ослабляет сдерживание российской авиации.

По его словам, Альянс должен демонстрировать единство, позволяя самолетам союзников пересекать границы для преследования самолетов захватчиков.

Обратите внимание! Недавний инцидент 19 сентября, когда три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, продемонстрировал критическую проблему обороноспособности НАТО.

Напомним, кремлевские истребители вторглись в Эстонию над Финским заливом и находились там в течение 12 минут. Тогда финские F-18 сопровождали российскую авиацию, однако на границе вынуждены были "передать эстафету" итальянским F-35.

По мнению экспертов, такие действия подчеркнули неподготовленность к четким ответам Альянса.

Россия должна видеть единый фронт НАТО, а не отдельные страны,

– подчеркнул Всевиов.

Он также отметил, что бюрократические процедуры, например 72-часовая заявка для входа в воздушное пространство Швеции, затрудняют быструю реакцию.

Для усиления сдерживания дипломат предлагает трансграничные операции и многонациональные учения.

Если Россия угрожает Эстонии, наши самолеты могут полететь в Мурманск, заставляя врага распылять силы,

– добавил он.

Всевиов также призвал усилить присутствие НАТО в Балтии, чтобы предотвратить дальнейшие провокации Москвы.

Дипломат убежден, что реформы в оборонных процедурах и единство Альянса являются критически важными для противодействия провокациям Кремля, иначе НАТО рискует потерять эффективность.

В то же время эксперт Эд Арнольд считает, что кибератаки и конфискация российских активов могут стать эффективными инструментами в борьбе с российской агрессией.

Интересно! Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что НАТО действует осторожно из-за позиции США, которые запрещают сбивать российские самолеты. Например, когда Эстония пыталась остановить танкер российского теневого флота, а Россия подняла самолет для его защиты, в НАТО никак не отреагировали.

