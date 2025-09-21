Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, Россия уже неоднократно нарушала воздушное пространство различных стран НАТО. Но реакция была достаточно слабой.

Почему там не сбили МиГ-31?

Как отметил Романенко, НАТО пытается достаточно осторожно комментировать такие инциденты. Пока они не дошли до жестких и решительных действий. Вероятно, все это происходит из-за Соединенных Штатов.

США не позволяют их сбивать. Да и вообще продолжается история, где руководители стран НАТО не хотят принимать какие-то решения,

– сказал Романенко.

Уже были случаи, когда та же Эстония пыталась остановить танкер теневого флота России. Однако враг поднял один из своих самолетов для прикрытия. И НАТО никак на это не отреагировало.

В Польше также сначала не реагировали на пролеты российских беспилотников. Но потом они уже были вынуждены что-то делать, потому что Россия перешла к все более жестким действиям.

Польша дождалась. Они тоже имели указания от США. Сначала ничего не видели. Затем, когда уже накопилось, то говорили, что беспилотники залетают, но это случайно. А дальше уже произошла российская атака,

– отметил Романенко.

Диктатор Путин понимает только силу. НАТО должно значительно жестче реагировать на такие инциденты, чтобы Россия больше не позволяла себе такого.

Агрессивные действия России в отношении стран НАТО: коротко