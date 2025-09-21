Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, Росія вже неодноразово порушувала повітряний простір різних країн НАТО. Але реакція була досить кволою.

Чому там не збили МіГ-31?

Як наголосив Романенко, НАТО намагається досить обережно коментувати такі інциденти. Поки вони не дійшли до жорстких та рішучих дій. Ймовірно, все це відбувається через Сполучені Штати.

США не дозволяють їх збивати. Та й загалом продовжується історія, де керівники країн НАТО не хочуть приймати якісь рішення,

– сказав Романенко.

Вже були випадки, коли та ж Естонія намагалася зупинити танкер тіньового флоту Росії. Однак ворог підняв один зі своїх літаків для прикриття. І НАТО ніяк на це не відреагувало.

У Польщі також спершу не реагували на прольоти російських безпілотників. Але потім вони вже були змушені щось робити, бо Росія перейшла до все жорсткіших дій.

Польща дочекалася. Вони теж мали вказівки від США. Спершу нічого не бачили. Потім, коли вже накопичилося, то говорили, що безпілотники залітають, але це випадково. А далі вже сталася російська атака,

– зазначив Романенко.

Диктатор Путін розуміє лише силу. НАТО мало б значно жорсткіше реагувати на такі інциденти, щоб Росія більше не дозволяла собі такого.

Агресивні дії Росії щодо країн НАТО: коротко