Был его глазами и ушами: Лукашенко в отчаянии от проигрыша Орбана на выборах

Поражение Виктора Орбана на выборах в Венгрии стало болезненным ударом для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Тот рассчитывал на его поддержку.

Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Орбан не только был "ушами" и "глазами" Кремля в Европе. Это же касалось и Лукашенко.

Как Орбан помогал Лукашенко?

По словам Латушко, "химии" в отношениях Лукашенко и Орбана на самом деле не было. Но последний таки помогал тамошнему режиму избегать проблем. Так, венгерский глава МИД Петер Сийярто неоднократно приезжал в Беларусь и помогал решать различные проблемы.

Он был источником информации о политике ЕС и их подходов к Лукашенко. Также Венгрия блокировала санкции против Беларуси. Нам прямо говорили в Брюсселе не вносить предложений по санкциям против высокопоставленных чиновников Беларуси, потому что Венгрия это заблокирует. В конце концов мы вносили предложения – и они не соглашались в ЕС,

– отметил Латушко.

Недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. При этом он рассказывает, что Беларусь максимально настроена против любой агрессии.

Венгрия также блокировала экономические санкции против России, где также были белорусские предприятия, которые помогают ВПК РФ. А посольство Венгрии в Минске фактически было "дыркой" в визовой политике ЕС. Все чиновники, их жены и любовницы могли получить визу именно через эту страну.

