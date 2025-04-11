Уволили руководительницу американской базы в Гренландии: при чем здесь Вэнс

После визита вице-президента США в Гренландию уволили руководительницу военной базы Питуффик на этом острове. Перед этим она писала электронное письмо, в котором осуждала Джей Ди Вэнса.

Уволили Сюзанну Мейерс, руководительницу американской космической базы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на информацию американских военных, которую передает TV2.

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Что известно об увольнении руководительницы американской базы

После визита Джей Ди Вэнса в Гренландию 28 марта Сюзанна Мейерс отправила электронное письмо всем сотрудникам базы. Сообщают, что в нем говорилось о "создании единства среди сотрудников базы, среди которых есть канадцы, гренландцы и датчане".

Мейерс написала, что беспокойство, о которых говорил вице-президент США во время своего визита, не касаются базы Питуффик.

Я обещаю, что пока мне повезет управлять этой базой, все наши флаги будут гордо развеваться – вместе,

– подчеркнула Мейерс в письме.

Американские военные объяснили, что Сюзанну Мейерс уволили из-за "недостатка уверенности в своей способности управлять". Командование принял Шон Ли.

Представитель министерства обороны США Шон Парнелл написал в соцсети X, что "действия, направленные на подрыв Трампа, не будут допускаться".

Напомним, что во время своего визита в Гренландию вице-президент США сделал несколько громких заявлений об острове. Например, он отметил, что Дания "плохо заботилась" о нем и прокомментировал резонансные заявления Трампа.