ЕС требует объяснений от Венгрии из-за возможного слива данных России
- ЕС требует от Венгрии объяснений из-за возможной передачи конфиденциальной информации России, что вызвало скандал и беспокойство.
- Венгрия отрицает обвинения, а премьер-министр Виктор Орбан инициировал внутреннее расследование.
В Европейском Союзе разгорелся громкий скандал из-за возможной передачи конфиденциальной информации России со стороны Венгрии. В Брюсселе уже заявили, что ожидают официальных объяснений от правительства Виктора Орбана.
Ситуация может иметь серьезные последствия для доверия внутри ЕС. Об этом сообщает "Европейская правда".
Как отреагировали в ЕС на передачу данных России?
В Европейском Союзе требуют от Венгрии объяснений из-за информации о возможной передаче конфиденциальных данных России. Скандал вспыхнул после публикаций в западных медиа, где говорится о вероятных контактах венгерских чиновников с российской стороной.
По данным журналистов, глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог годами передавать российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову информацию о закрытых обсуждениях в ЕС.
В частности, речь идет о возможных "живых отчетах" во время перерывов в заседаниях Евросоюза. На фоне этих сообщений в Европейской комиссии заявили, что такая информация вызывает серьезное беспокойство.
Доверительные отношения между государствами-членами Евросоюза, а также между ними и институтом (речь идет о Еврокомиссии – ред.) является основой работы ЕС, и мы ожидаем от венгерского правительства соответствующих разъяснений,
– заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Гиппер.
В то же время в Венгрии отрицают обвинения. Петер Сийярто назвал информацию в СМИ ложной.
На этом фоне премьер-министр Виктор Орбан поручил провести внутреннее расследование, в частности относительно возможного прослушивания венгерских чиновников.
Однако скандал уже повлиял на атмосферу в Евросоюзе. По словам дипломатов, на фоне подозрений ЕС может ограничить доступ Венгрии к части чувствительной информации.
Мы ожидаем, что венгерское правительство предоставит разъяснения. Сначала нам нужно выяснить и получить разъяснения, и именно на этом этапе мы сейчас находимся,
– подчеркнула Гиппер.
Это может стать беспрецедентным шагом, который будет свидетельствовать о снижении уровня доверия к Будапешту.
Что еще известно о передаче информации?
Недавно издание The Washington Post написало о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Прямо во время перерывов во встречах он звонил с докладами российскому коллеге Сергею Лаврову.
В ответ премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эта новость не должна никого удивлять и все это давно подозревали. Он объяснил, что именно из-за этих подозрений выступал на европейских заседаниях только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и говорил только столько, сколько было нужно.
Сейчас Европейский Союз ограничивает передачу конфиденциальных данных Венгрии из-за опасений утечек информации в Россию. Европейские лидеры также проводят встречи в узких форматах без участия всех стран-членов.