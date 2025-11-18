Сыграл на опережение: зачем Трамп призвал обнародовать "файлы Эпштейна"

Президент Дональд Трамп призвал республиканцев Палаты представителей обнародовать материалы по делу Джеффри Эпштейна, который был участником крупного секс-скандала. Американский лидер подчеркнул, что ему нечего скрывать.

Скорее всего Трамп преследует личный мотив. Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что точно есть одно объяснение такого поведения.

Что стоит за решением Трампа?

"Трамп понимал, что если он этого не сделает, то Палата представителей проголосует без него. Он просто сыграл на опережение. Трамп и республиканцы строили на этом политическую кампанию", – рассказал Олег Рыбачук.

В деле Эпштейна может "выплыть" фамилия бывшего президента Клинтона и других демократов. Сторонники Трампа активно и очень последовательно выступали за обнародование пленок, они говорили, что это будет первым шагом нового президента в должности.

Справочно! Джеффри Эпштейн – американский миллиардер, который стал, фигурантом самого громкого секс-скандала. Он вербовал несовершеннолетних девушек и водил их на "вечеринки" к политикам, принцам, миллиардерам. После осуждения в 2019 году он повесился в тюремной камере.

"Становится понятно, что Трамп не делал этого, потому что не мог не знать, что там упоминается его фамилия. Он мог оказаться в неудобной ситуации", – добавил Рыбачук.

Лидер США видит, что прогресс идет, сенат проголосует за обнародование записей, поэтому ему будет проще самому сыграть на опережение. Далее он может не признавать очевидные вещи. Это тоже его характерная черта. Например, он не признал поражение на выборах в 2020 году.

Трамп пошел на этот шаг, потому что понял, что если этого не сделает, то все произойдет без его согласия.

Что связывает Трампа со скандалом Эпштейна?