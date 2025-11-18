Зіграв на випередження: навіщо Трамп закликав оприлюднити "файли Епштейна"

Президент Дональд Трамп закликав республіканців Палати представників оприлюднити матеріали у справі Джеффрі Епштейна, який був учасником великого секс-скандалу. Американський лідер наголосив, що йому немає чого приховувати.

Скоріш за все Трамп переслідує особистий мотив. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що точно є одне пояснення такої поведінки.

Що стоїть за рішенням Трампа?

"Трамп розумів, що якщо він цього не зробить, то Палата представників проголосує без нього. Він просто зіграв на випередження. Трамп і республіканці будували на цьому політичну кампанію", – розповів Олег Рибачук.

У справі Епштейна може "виплисти" прізвище колишнього президента Клінтона та інших демократів. Прибічники Трампа активно та дуже послідовно виступали за оприлюднення плівок, вони говорили, що це буде першим кроком нового президента на посаді.

Довідково! Джеффрі Епштейн – американський мільярдер, який став, фігурантом найгучнішого секс-скандалу. Він вербував неповнолітніх дівчат та водив їх на "вечірки" до політиків, принців, мільярдерів. Після засудження у 2019 році він повісився у тюремній камері.

"Стає зрозуміло, що Трамп не робив цього, бо не міг не знати, що там згадується його прізвище. Він міг опинитися у незручній ситуації", – додав Рибачук.

Лідер США бачить, що прогрес іде, сенат проголосує за оприлюднення записів, тому йому буде простіше самому зіграти на випередження. Далі він може не визнавати очевидні речі. Це теж його характерна риса. Наприклад, він не визнав поразку на виборах у 2020 році.

Трамп пішов на цей крок, бо зрозумів, що якщо цього не зробить, то все відбудеться без його згоди.

Що пов'язує Трампа зі скандалом Епштейна?